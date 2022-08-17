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17 августа 2022 в 9:30 Поделиться:









Siemens Energy: Россия отказывается забирать из Германии турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раннее заявил, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. Фото иллюстративное – «Северный поток-1». Фото: Jens Büttner, Scanpix

Газовая турбина для российского газопровода «Северный поток-1» готова к использованию и по-прежнему находится в опечатанном состоянии в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, каких-либо подвижек в урегулировании разногласий с Россией не видно, сообщил представитель компании Siemens Energy в среду, 17 августа, в Мюнхене.

По его словам, Россия продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Турбину предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, отметил представитель, передает DW

Претензии России

Российский концерн «Газпром» в июне сократил поставки газа по «Северному потоку-1», сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. «Газпром» жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Мюльхайм две недели тому назад, заявил, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. По словам Шольца, турбина готова к использованию и может быть в любой момент поставлена России. «Очевидно, что ничего, абсолютно ничего не препятствует транспортировке и подключению этой турбины в России», – подчеркнул он.