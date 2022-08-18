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18 августа 2022 в 14:19 Поделиться:









Россия перенаправила экспорт угля из ЕС в Китай и Индию

Поставки российского угля в ЕС в июле могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай». Фото: Shutterstock

Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы угля из европейских стран в Китай и Индию. Благодаря этому поставки за рубеж к предыдущему месяцу почти не изменились, сообщается в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), передают «Ведомости».

Поставки российского угля в ЕС в июле, по оценке ЦРЭ, могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн т, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток – в Индию и Китай». Общие поставки на Восток могли вырасти на 2,8 млн т, говорится в обзоре. По данным Kpler, крупнейшими импортерами российского угля в июле стали Китай, куда морем было поставлено 6,7 млн т, и Индия (2 млн т). Рост поставок в эти страны за месяц составил 42 и 60% соответственно.

По прогнозу ЦРЭ, в августе экспорт угля сохранится на уровне июля, но фактический объем поставок будет зависеть от динамики отгрузок в Индию, Турцию и на Ближний Восток, которые должны заменить российским угольным компаниям европейский рынок.

В начале апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. Оно запрещает поставки из России по долгосрочным контрактам с 10 августа, а спотовые закупки, по данным Reuters, были остановлены сразу после введения ограничений.