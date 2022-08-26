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26 августа 2022 в 13:04 Поделиться:









Бардак продолжается: в Таллинне остается невыданным каждое второе разрешение на использование

Глава департамента Таллиннского городского планирования Ивари Раннама утверждает, что в новом строительном регистре есть множество нерешенных проблем. Фото: Raul Mee

В начале лета был запущен новый строительный регистр, который вызвал негодование предпринимателей из-за технических и бюрократических сложностей. И хотя сейчас регистр стал менее запутанным, проблем все еще хватает, пишет Äripäev.

Глава департамента Таллиннского городского планирования Ивари Раннама признает, что даже спустя несколько месяцев после запуска нового строительного регистра он еженедельно встречается с представителями минэкономики, чтобы перечислить возникающие проблемы. Решаются они, однако, очень медленно.

«Одной из самых критических проблем в последнее время является то, что в разрешении на использование не отображаются правильные данные, в связи с чем его нельзя подписать и выдать. Эта проблема продолжается уже около месяца», – говорит Раннама. Он поясняет, что в случае крайней необходимости город самостоятельно выдает письменные разрешения. Фактически это означает, что каждое второе разрешение на использование остается невыданным.

На вопрос о том, какие именно ходатайства сейчас «висят» в строительном регистре, Раннама ответил, что их число входят, например, котельная на улице Паэ, офис и отдельно стоящий дом.

В то же время он подчеркивает, что подобными бюрократическими процессами в Таллинне занимается несколько учреждений, поэтому специфика производства отличается от других самоуправлений.

Это подтвердил и руководитель проектов службы строительного регистра Министерства экономики и коммуникаций Таави Якобсон, отметив, что в остальной Эстонии регистр все же работает.

Якобсон признал, что в регистре все еще есть ошибки, но добавил, что безупречной системы не бывает: «Если посмотреть статистику выданных разрешений, то в июле она была на том же уровне, что и год назад, в июне было легкое падение, а август был очень сильным».

По словам представителя минэкономики, работа над решением проблем продолжается, и государство потратило на это уже не менее 50 000 евро. В целом же разработка строительного регистра обошлась в 400 000 евро. «Например, в Финляндии разработка строительного регистра стоит 30 млн евро. Финляндия, конечно, больше, но с точки зрения структуры зданий она не намного сложнее», – сказал Якобсон.