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13 сентября 2022 в 11:39 Поделиться:









Meresuu SPA: переориентироваться на туристов из Финляндии и Латвии в кратчайшие сроки невозможно

Пляж Нарва-Йыесуу. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Спа–отели в Ида-Вирумаа столкнулись сразу с двумя серьезными проблемами – c ростом цен на электроэнергию и со снижением спроса, пишет rus.err.ee.

Исполнительный директор Meresuu SPA Игорь Баранов сказал в интервью программе «Кофе+» на ETV+, что у тех участников рынка (спа-отелей, аквапарков, водных центров), у которых заключен договор по биржевой цене, расходы на электроэнергию «просто колоссальные».

Другая проблема – сокращение числа российских туристов в регионе: «В 2010 году доля россиян составляла более 50%, после ситуации с Крымом она уменьшилась до 30-40%. Далее была пандемия, границы закрылись, и российских туристов не было вообще. Потом произошло частичное восстановление. В начале этого года и летом российский рынок составлял где-то 10-20%».

Баранов отмечает, что переориентироваться на туристов из Финляндии и Латвии сложно, и правильнее было бы сосредоточиться на местном рынке.

«Ведутся разговоры о том, чтобы переориентироваться на туристов из Финляндии, Латвии. Но я отношусь к этому очень скептически. Во-первых, доля российского рынка в Ида-Вирумаа даже после пандемии создавала порядка 20%, и за короткий срок переориентировать бизнес на такие сложные рынки, как Латвия и Финляндия, я считаю, невозможно. Сегодня доля финского рынка может составлять в регионе 2%. Чтобы достичь 4-5%, будут потрачены человеческие и финансовые ресурсы, однако это все равно не компенсирует в полном объеме потерю российского рынка», – пояснил он.