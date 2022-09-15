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Алексей Шишкин

15 сентября 2022 в 9:53 Поделиться:









204-й день войны в Украине: получение паспорта РФ – уголовное преступление, Россия пробует затопить Кривой Рог

Багги украинских парашютистов в освобожденном от российской оккупации городе Изюм. Фото: Evgeniy Maloletka, Scanpix

Идет 204-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что известно к полудню 15 сентября.

За последние сутки армия вторжения потеряла около 200 человек личного состава, 13 танков, 17 боевых бронемашин, уведомляет штаб ВСУ в утренней сводке. Существенным достижением стало уничтожение сразу 4 вертолетов.

За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 19 авиаударов и 86 ударов реактивными системами залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Всего пострадало 30 населенных пунктов, сообщают украинские власти.

О ходе украинского наступления в Харьковской области в текущих сводках упоминается лишь косвенно: «Для удержания временно захваченных территорий противник пытается усилить первую полосу обороны в Донецкой и Запорожской областях – перебрасывает резервы из частей 3-го армейского корпуса, а также остатки частей, которые были выведены с харьковского направления».

В результате российского ракетного удара по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге вода в реке Ингулец поднялась на 1-2 метра, сообщают региональные власти. Подтоплены оказались 112 участков и жилых домов, жители были эвакуированы. Ремонт поврежденных плотин длился всю ночь. К утру уровень воды в реке опустился на 40 см и продолжает падать, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Департамент юридического обеспечения Министерства обороны Украины опубликовал коллективный доклад, касающийся военных преступлений российской стороны против несовершеннолетних. В нем выделены «шесть видов преступлений против детей, совершаемых российскими политическими и военными руководителями, а также военнослужащими Российской Федерации». Среди них вербовка и использование детей в войне, убийства и нанесение увечий, похищения, сексуальное насилие, нападение на школы и больницы, лишение доступа к гуманитарной помощи.

«Эти нарушения продолжают документироваться и расследоваться на национальном и международном уровнях. Что еще более важно, эти преступления против самых уязвимых членов Украины – детей – должны прекратиться. Виновные должны быть привлечены к ответственности, чего можно добиться совместным вкладом Украины, органов зарубежных стран, а также международных агентств», – говорится в докладе.

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев. В планах визита – встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, темой бесед станет экономическое сближение Украины и ЕС.

Губернатор Белгородской области (Россия) Вячеслав Гладков сообщил о переходе части школ региона на дистанционное обучение. Учиться удаленно будут дети из Валуйского городского округа и Шебекинского городского округа за исключением города Шебекино, в детских садах будут работать дежурные группы. Оба указанных района находятся в нескольких км от российско-украинской границы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. «До конца российско-украинской войны еще далеко, поскольку пока не видно условий для заключения перемирия», – заявил он по итогам беседы.

Украинские железные дороги с сегодняшнего дня возобновляют движения поездов между Харьковом и Балаклеей, деоккупированной ВСУ в первые недели сентября.

Министерство по реинтеграции Украины подготовило законопроект, согласно которому получение российского паспорта на украинских территориях, временно оккупированных Россией, будет считаться уголовным преступлением. Также криминализуется пропаганда, публичные призывы и принуждение к получению российского паспорта. При этом в законопроекте предусмотрено существенное исключение – если паспорт был получен исключительно для того, чтоб покинуть оккупационную зону и вернуться на территорию подконтрольную официальной Украине, гражданин от ответственности освобождается.

человек похожий на «повара Путина» бизнесмена Евгения Пригожина вербует российских заключенных в ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и после этого следует расстрел», – говорит герой опубликованной записи. Канал команды Навального «Популярная политика» опубликовал видео , на которомдля участия в войне в Украине. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и после этого следует расстрел», – говорит герой опубликованной записи.