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    ДНР, ЛНР и оккупированный Херсон назначили дату «референдумов» о присоединении к России

    Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.Фото: OLGA MALTSEVA

    «Народные советы» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской областей синхронно приняли решения провести «референдумы» о вхождении в состав России – уже 23-27 сентября, сообщает Русская служба Би-би-си.

    «Референдумы» ожидались давно, но объявлены были только сейчас – на фоне украинского контрнаступления на оккупированных территориях.
    «Народный совет постановляет: определить днями голосования [в ЛНР] на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», – сказал глава совета Денис Мирошниченко на заседании во вторник. На те же даты голосование было назначено и на экстренном заседании «народного совета» ДНР, которое проходило в Донецке практически одновременно с Луганском.
    После этого лидер ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума» решить вопрос о вхождении ДНР в Россию. Путин на это пока не отреагировал. За три дня до вторжения в Украину лидеры ДНР и ЛНР попросили Путина признать их самопровозглашенные республики. Путин это сделал – и началась война.
    Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов (более чем на 10%) впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков, сообщил Интерфакс после заявлений о «референдумах».

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