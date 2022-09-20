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20 сентября 2022 в 14:06 Поделиться:









ДНР, ЛНР и оккупированный Херсон назначили дату «референдумов» о присоединении к России

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Фото: OLGA MALTSEVA

«Народные советы» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской областей синхронно приняли решения провести «референдумы» о вхождении в состав России – уже 23-27 сентября, сообщает Русская служба Би-би-си.

«Референдумы» ожидались давно, но объявлены были только сейчас – на фоне украинского контрнаступления на оккупированных территориях.

«Народный совет постановляет: определить днями голосования [в ЛНР] на референдуме 23.09.2022 по 27.09.2022», – сказал глава совета Денис Мирошниченко на заседании во вторник. На те же даты голосование было назначено и на экстренном заседании «народного совета» ДНР, которое проходило в Донецке практически одновременно с Луганском.

После этого лидер ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума» решить вопрос о вхождении ДНР в Россию. Путин на это пока не отреагировал. За три дня до вторжения в Украину лидеры ДНР и ЛНР попросили Путина признать их самопровозглашенные республики. Путин это сделал – и началась война.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов (более чем на 10%) впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков, сообщил Интерфакс после заявлений о «референдумах».