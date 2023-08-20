Взлетевшая во время пандемии компания терпит убытки
Концерн фармацевтических и гигиенических товаров Chemi-Pharm открыл производственный корпус в 2019 году. На открытии также присутствовала тогдашний президент Керсти Кальюлайд (справа). Слева – руководитель компании Рут Ольтьер.Фото: Liis Treimann
Концерн фармацевтических и гигиенических товаров Chemi-Pharm закончил прошлый год с убытком в размере 337 547 евро. Пик компании пришел на 2022 год, когда прибыль достигала 4,6 млн евро.
В прошлом году оборот концерна составил почти 12,9 млн евро, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим периодом.
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