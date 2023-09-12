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dv.ee

12 сентября 2023 в 11:12









Цахкна: приграничные страны обсудят запрет на въезд российских автомобилей на этой неделе

ЕС стремится ужесточить санкции. Фото: Liis Treimann

Соседние с Россией страны Европейского Союза обсудят на этой неделе, как реализовать обновленное указание Еврокомиссии не допускать въезд автомобилей с российскими номерами, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, Эстония хочет придерживаться этих принципов.

«Обновленная директива Европейской комиссии об автомобилях с российскими номерными знаками поддерживает наши цели по ограничению российской агрессии и усилению применения санкций, и Эстония намерена следовать директиве Комиссии, потому что такова наша политика. На этой неделе приграничные страны обсудят Директиву Еврокомиссии по автомобилям с российскими номерами, чтобы найти общий способ для ее применения», – сообщил Цахкна в пресс-релизе.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала руководство по применению санкций, согласно которому страны, входящие в ЕС, не должны впускать в него личные автомобили с российскими номерными знаками. Исполнение санкций для стран ЕС является обязательным. В то же время запрет на распространяется на автомобили, принадлежащие гражданам ЕС или их близким.