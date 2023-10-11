    Министерство отказалось участвовать в создании ЦУ «Кренгольмский культурный квартал»

    Культурный квартал должен появиться в зданиях Старопрядильной фабрики, которые окружают квадратный внутренний двор. Именно в этом дворе в 2018 году прошла нашумевшая постановка «Кремлевские соловьи».Фото: Николай Андреев

    Минкульт официально отказался участвовать в создании целевого учреждения «Кренгольмский культурный квартал».

    Об этом накануне в письме в Нарвскую горуправу сообщила канцлер министерства Кристийна Алликсаар, передает rus.err.ee.
    В то же время она отметила, что отказ государства от участия в создании ЦУ не мешает Нарве привлекать к реализации проекта средства из фонда «Капитал культуры». Канцлер добавила, что министерство поддерживает идею превратить территорию бывшей мануфактуры в квартал культуры, но ключевую роль в реализации такого крупного проекта должно играть местное самоуправление.
    С идеей создать фонд, который займется реконструкцией Кренгольма, власти Нарвы выступили еще два года назад, однако будущее проекта пока туманно.

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