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dv.ee

11 октября 2023 в 6:47









Министерство отказалось участвовать в создании ЦУ «Кренгольмский культурный квартал»

Культурный квартал должен появиться в зданиях Старопрядильной фабрики, которые окружают квадратный внутренний двор. Именно в этом дворе в 2018 году прошла нашумевшая постановка «Кремлевские соловьи». Фото: Николай Андреев

Минкульт официально отказался участвовать в создании целевого учреждения «Кренгольмский культурный квартал».

Об этом накануне в письме в Нарвскую горуправу сообщила канцлер министерства Кристийна Алликсаар, передает rus.err.ee.

В то же время она отметила, что отказ государства от участия в создании ЦУ не мешает Нарве привлекать к реализации проекта средства из фонда «Капитал культуры». Канцлер добавила, что министерство поддерживает идею превратить территорию бывшей мануфактуры в квартал культуры, но ключевую роль в реализации такого крупного проекта должно играть местное самоуправление.

С идеей создать фонд, который займется реконструкцией Кренгольма, власти Нарвы выступили еще два года назад, однако будущее проекта пока туманно.