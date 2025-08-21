Террас об африканской чуме свиней: на столах эстонцев должно появиться мясо диких кабанов
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, чтобы сдерживать популяцию диких кабанов, нужно начать употреблять их мясо в пищу, поскольку это даст охотникам стимул для отстрела.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас.
Foto: Andras Kralla
В противном случае, по оценке Терраса, африканская чума свиней продолжит распространяться, что вытеснит местного производителя и приведет к повышению цен импортерами. Министр сообщил, что планируется также использовать дроны для наблюдения за дикими кабанами, чтобы точнее определять их местоположение.
На фермах Эстонии продолжает свирепствовать африканская чума свиней, из-за которой страна может лишиться десятой части поголовья. Что это означает для производителей мясных товаров – ждать ли повышения цен на свинину в магазинах?
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
