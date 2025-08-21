Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,11%297,05
  • OMX Riga0,47%920,86
  • OMX Tallinn−0,08%2 025,22
  • OMX Vilnius0,04%1 218,97
  • S&P 500−0,24%6 395,78
  • DOW 300,04%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 100−0,18%9 271,06
  • Nikkei 225−0,65%42 610,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,78
  • 21.08.25, 12:45

Террас об африканской чуме свиней: на столах эстонцев должно появиться мясо диких кабанов

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, чтобы сдерживать популяцию диких кабанов, нужно начать употреблять их мясо в пищу, поскольку это даст охотникам стимул для отстрела.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас.
  • Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас.
  • Foto: Andras Kralla
В противном случае, по оценке Терраса, африканская чума свиней продолжит распространяться, что вытеснит местного производителя и приведет к повышению цен импортерами. Министр сообщил, что планируется также использовать дроны для наблюдения за дикими кабанами, чтобы точнее определять их местоположение.
