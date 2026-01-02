Volvo вернула лидерство в Швеции, обогнав Tesla

Продавец строительной техники Swecon, работающий в том числе и в Эстонии, в рамках крупной сделки переходит от компании Lantmännen к Volvo Construction Equipment (Volvo CE), которая, в свою очередь, продаёт свои акции в китайском предприятии.
Ставки против европейской автомобильной промышленности растут, поскольку компании сталкиваются с замедлением рынка, который лишь усугубляют торговая война и жесткая конкуренция с китайскими производителями.
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.