Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 500−0,12%6 836,99
  • DOW 300,09%48 104,8
  • Nasdaq −0,26%23 181,85
  • FTSE 1000,28%9 958,94
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 500−0,12%6 836,99
  • DOW 300,09%48 104,8
  • Nasdaq −0,26%23 181,85
  • FTSE 1000,28%9 958,94
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • 02.01.26, 17:37

Volvo вернула лидерство в Швеции, обогнав Tesla

Volvo XC60 столкнула Tesla Model Y с пьедестала продаж автомобилей в Швеции. Model Y была самым продаваемым автомобилем в королевстве на протяжении двух лет.
Volvo XC40.
  • Volvo XC40.
  • Foto: Liis Treimann
Продажи Tesla в Швеции сократились на 67 процентов, а доля рынка снизилась с более чем 8 процентов до 2,7 процента, пишет Dagens Industri.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 19.10.25, 13:02
Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»
Покупка качественных товаров и потребление предметов роскоши для успешного предпринимателя — это своего рода благодарность за приложенные усилия и принятые риски, говорит бизнесмен Виктор Сийлатс.
Новости
  • 25.06.25, 17:03
Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки
Продавец строительной техники Swecon, работающий в том числе и в Эстонии, в рамках крупной сделки переходит от компании Lantmännen к Volvo Construction Equipment (Volvo CE), которая, в свою очередь, продаёт свои акции в китайском предприятии.
Биржа
  • 22.08.25, 14:02
Хедж-фонды делают ставки против европейской автопромышленности
Ставки против европейской автомобильной промышленности растут, поскольку компании сталкиваются с замедлением рынка, который лишь усугубляют торговая война и жесткая конкуренция с китайскими производителями.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
2
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
3
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
4
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
6
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе

Последние новости

Новости
  • 02.01.26, 17:37
Volvo вернула лидерство в Швеции, обогнав Tesla
Новости
  • 02.01.26, 17:27
LHV после удачного пенсионного года выписал крупное вознаграждение управляющим
Новости
  • 02.01.26, 16:46
Фирме, сдающей в аренду тяжелую технику, разрешили поглотить конкурента вдвое крупнее
Биржа
  • 02.01.26, 16:37
Рекорды в первый торговый день года: компенсация за неслучившееся ралли Санта Клауса
Stoxx Europe 600 и FTSE 100 бьют рекорды
Новости
  • 02.01.26, 16:03
ERGO приобрела балтийское подразделение крупного норвежского страховщика
Новости
  • 02.01.26, 15:29
На финской АЭС произошел сбой, цена на электроэнергию в Эстонии вырастет вдвое
Mнения
  • 02.01.26, 15:25
Делов-то: кто выпил всю воду в новогоднюю ночь, были ли дроны на Валдае и может ли стать президентом вложившийся в Erial?
Новости
  • 02.01.26, 14:22
Elisa начнет ремонт поврежденного кабеля на следующей неделе

Сейчас в фокусе

Сооснователь инвестиционной платформы Мартин Сокк получил наибольшее количество голосов читателей на выборах предпринимателя года.
Новости
  • 01.01.26, 13:34
Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций
Судя по статистике, в местной экономике Нарвы – скорее, закат, но с некоторыми признаками рассвета.
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
Профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики Петер Зашев.
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе
Валлисту отметил, что LHV прекратил деятельность в торговых центрах из-за невозможности контролировать качество предоставляемых услуг.
Новости
  • 01.01.26, 11:01
LHV отказался от эффективного канала продаж: «Так это не делается»
Эскиз застройки территории
Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк (слева) и управляющий партнер NordicNinja Райнер Штернфельд (справа) встретились на сцене Инвестиционного фестиваля — начавшийся там разговор привел в прошлом году к успешному раунду финансирования почти на 20 миллионов евро. Именно NordicNinja на этот раз стал ведущим инвестором Lightyear.
Биржа
  • 01.01.26, 10:24
Нестабильный год для стартапов: объем финансирования сократился, но эстонские деньги текут рекордными темпами
Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
Новости
  • 01.01.26, 09:08
Tallinna Vesi восстановила водоснабжение в столице
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025