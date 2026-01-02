Фирме, сдающей в аренду тяжелую технику, разрешили поглотить конкурента вдвое крупнее

В ТОПе семейных предприятий, опубликованном сегодня изданием Äripäev, есть и несколько компаний из Ида-Вирумаа. Одна из них – фирма по аренде кранов, принадлежащая семье Ермак. 14 лет назад отец начал бизнес, который затем сыновья продолжили.