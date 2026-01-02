Фирме, сдающей в аренду тяжелую технику, разрешили поглотить конкурента вдвое крупнее

В ТОПе семейных предприятий, опубликованном сегодня изданием Äripäev, есть и несколько компаний из Ида-Вирумаа. Одна из них – фирма по аренде кранов, принадлежащая семье Ермак. 14 лет назад отец начал бизнес, который затем сыновья продолжили.
Выставленные на торги судебным исполнителем для погашения требований LHV Pank участки, принадлежавшие компании Cranfeld Medical City OÜ предпринимателя Тармо Лаанету и предназначенные под строительство медицинского центра, получили нового владельца.
Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.