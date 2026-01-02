Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,04%6 848,29
  • DOW 300,33%48 220,14
  • Nasdaq −0,1%23 219,85
  • FTSE 1000,2%9 951,14
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,23
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,04%6 848,29
  • DOW 300,33%48 220,14
  • Nasdaq −0,1%23 219,85
  • FTSE 1000,2%9 951,14
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,23
  • 02.01.26, 16:46

Фирме, сдающей в аренду тяжелую технику, разрешили поглотить конкурента вдвое крупнее

Департамент конкуренции разрешил фирме Alwark приобрести сразу две конкурирующие компании, одна из которых почти вдвое крупнее.
Alwark работает в Эстонии, Латвии, Литве и Украине, где занимается продажей, арендой и обслуживанием новой и подержанной подъемной, складской, портовой, аэропортовой и коммунальной техники.
  • Alwark работает в Эстонии, Латвии, Литве и Украине, где занимается продажей, арендой и обслуживанием новой и подержанной подъемной, складской, портовой, аэропортовой и коммунальной техники.
  • Foto: Alwark OÜ
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 26.08.22, 18:49
Бизнес на высоте. В Ида-Вируской компании сыновья продолжают дело отца
В ТОПе семейных предприятий, опубликованном сегодня изданием Äripäev, есть и несколько компаний из Ида-Вирумаа. Одна из них – фирма по аренде кранов, принадлежащая семье Ермак. 14 лет назад отец начал бизнес, который затем сыновья продолжили.
Новости
  • 23.10.25, 13:34
TREV-2 вышла в прибыль спустя много лет. «Мы прошли через дно»
Инфраструктурная компания TREV-2 Grupp под руководством нового владельца Свена Пертенса в прошлом году впервые за несколько лет получила прибыль.
Новости
  • 14.11.25, 17:57
Лакомые участки обремененной долгами компании Тармо Лаанету сменили владельца
Выставленные на торги судебным исполнителем для погашения требований LHV Pank участки, принадлежавшие компании Cranfeld Medical City OÜ предпринимателя Тармо Лаанету и предназначенные под строительство медицинского центра, получили нового владельца.
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
2
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
3
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
4
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
6
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе

Последние новости

Новости
  • 02.01.26, 18:55
Армин Кару продал активов на 50 миллионов и заработал солидную прибыль
Новости
  • 02.01.26, 17:37
Volvo вернула лидерство в Швеции, обогнав Tesla
Новости
  • 02.01.26, 17:27
LHV после удачного пенсионного года выписал крупное вознаграждение управляющим
Новости
  • 02.01.26, 16:46
Фирме, сдающей в аренду тяжелую технику, разрешили поглотить конкурента вдвое крупнее
Биржа
  • 02.01.26, 16:37
Рекорды в первый торговый день года: компенсация за неслучившееся ралли Санта Клауса
Stoxx Europe 600 и FTSE 100 бьют рекорды
Новости
  • 02.01.26, 16:03
ERGO приобрела балтийское подразделение крупного норвежского страховщика
Новости
  • 02.01.26, 15:29
На финской АЭС произошел сбой, цена на электроэнергию в Эстонии вырастет вдвое
Mнения
  • 02.01.26, 15:25
Делов-то: кто выпил всю воду в новогоднюю ночь, были ли дроны на Валдае и может ли стать президентом вложившийся в Erial?

Сейчас в фокусе

Сооснователь инвестиционной платформы Мартин Сокк получил наибольшее количество голосов читателей на выборах предпринимателя года.
Новости
  • 01.01.26, 13:34
Любимый народный предприниматель представляет сферу инвестиций
Судя по статистике, в местной экономике Нарвы – скорее, закат, но с некоторыми признаками рассвета.
Новости
  • 01.01.26, 06:00
За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше
Профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики Петер Зашев.
Mнения
  • 01.01.26, 12:37
Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе
Валлисту отметил, что LHV прекратил деятельность в торговых центрах из-за невозможности контролировать качество предоставляемых услуг.
Новости
  • 01.01.26, 11:01
LHV отказался от эффективного канала продаж: «Так это не делается»
Эскиз застройки территории
Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Сооснователь Lightyear Мартин Сокк (слева) и управляющий партнер NordicNinja Райнер Штернфельд (справа) встретились на сцене Инвестиционного фестиваля — начавшийся там разговор привел в прошлом году к успешному раунду финансирования почти на 20 миллионов евро. Именно NordicNinja на этот раз стал ведущим инвестором Lightyear.
Биржа
  • 01.01.26, 10:24
Нестабильный год для стартапов: объем финансирования сократился, но эстонские деньги текут рекордными темпами
Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
Новости
  • 01.01.26, 09:08
Tallinna Vesi восстановила водоснабжение в столице
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025