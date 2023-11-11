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dv.ee

11 ноября 2023 в 12:57









Агентство Moodyʼs понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного»

Иллюстративное фото. Фото: Sami Pietikainen

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» до «негативного», мотивировав это бюджетным дефицитом и снижением доступности долга, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

Также в Moodyʼs отметили, что «политическая поляризация в Конгрессе» повышает риск того, что законодатели не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, направленному на снижение доступности долга. При этом агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне «AAA», то есть максимальном.

В свою очередь американские власти, как пишет Reuters, не согласились с решением агентства по смене прогноза. Так, замминистра финансов Уолли Адейемо заявил, что «экономика [США] остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самыми надежными и ликвидными активами в мире». В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что изменение прогноза является «еще одним следствием экстремизма и дисфункции» республиканцев в Конгрессе.

В августе агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с наивысшего «ААА» до «АА+». Среди причин назывались ожидаемое в течение трех следующих лет ухудшение финансового положения страны и роста долговой нагрузки.