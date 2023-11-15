    Третья ступень пухнет от денег: добровольные пенсионные взносы в Эстонии выросли

    Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту (слева) и руководитель и основатель Tuleva Тыну Пекк.Фото: Raul Mee

    Взносы в третью пенсионную ступень за квартал выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря им, вкладчики вернут более 6 миллионов евро уплаченного подоходного налога.

    По словам руководителя LHV Varahaldus Вахура Валлисту, год был многообещающим с точки зрения пенсионных фондов – взносы превышают выплаты как во второй, так и в третьей ступени. Доходность фондов хорошая, а добровольные накопления сильно выросли, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
    Согласно последней статистике Банка Эстонии, в третьем квартале обязательные взносы в пенсионные фонды превысили выплаты на 21 миллион евро, а за прошедший год – на 424 миллиона евро. При этом добровольные взносы в фонды превысили выплаты на 22 миллиона евро в третьем квартале и на 107 миллионов евро в прошедшем году.
    Объем активов добровольных пенсионных фондов составил 529 миллионов евро, увеличившись на 4 процента или 20 миллионов евро в третьем квартале и на 37 процентов или 143 миллиона евро за год.
    Валлисту отметил, что, наряду с ростом активов добровольных пенсионных фондов, 12-месячная доходность большинства фондов была положительной. «Все больше и больше людей делают все большие и большие взносы в фонды третьего уровня», – подтвердил он.
    Тыну Пекк, руководитель и основатель Tuleva, напомнил, что государство возвращает часть подоходного налога для средств, перечисленных в третью пенсионную ступень. По его словам, это упрощенный, как бы гарантированный возврат инвестиций, но в полной мере этим преимуществом пользуется лишь малая часть людей.
    В третьем квартале жители Эстонии вложили в фонды третьего уровня 31 миллион евро, благодаря которым весной они получат более 6 миллионов евро возвращенного подоходного налога.
    «Учитывая возврат подоходного налога третьего уровня и гибкость использования денег в третьей ступени, этим инвестиционным инструментом могло бы воспользоваться еще большее количество жителей Эстонии», – уверен Пекк. По его оценке, наемные работники страны могли бы перечислить до 500 миллионов евро, получив налоговый возврат еще на 100 млн.

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