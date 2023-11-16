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dv.ee

16 ноября 2023 в 8:21









Крупнейший работодатель Южной Эстонии за год сократил и нанял сотни работников

Действующее в Эльва предприятие электронной промышленности GPV Estonia снова вынуждено адаптироваться к снижению объемов заказов, хотя еще полгода назад работы заводу хватало с избытком.

Исполнительный директор GPV Estonia Вейко Вахер. Фото: Юри Парик

Предприятие, которое раньше называлось Enics Eesti и в прошлом году объединилось со вторым по величине в Европе концерном электроники GPV, специализируется на производстве электронных печатных плат и, по некоторым данным, является крупнейшим работодателем в Южной Эстонии, пишет Äripäev.

В прошлом году оборот GPV Estonia достиг 190 млн евро, чистая прибыль — 1,6 млн евро.

По словам исполнительного директора компании Вейко Вахера, в середине этого года на заводе в Эльва работало 1050 человек, при этом заказов было столько, что справиться с их наплывом было крайне сложно.

Сейчас на предприятии работают 925 человек, на данный момент завод имеет 40% свободных производственных мощностей, дополняет картину Вахер.

По словам Вахера, подобные неожиданные повороты случались в последние годы и раньше.

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Например, весной прошлого года серьезные трудности с поставками привели к отсутствию комплектующих, несмотря на то, что хватало и мощностей, и работников, и заказов.

Как рассказывает Вахер, в результате руководству предприятия пришлось сократить штат с 800 до 500 человек.

Когда компоненты начали поступать поздней осенью 2022 года, заказы все еще были, продолжает Вахер, но теперь на заводе не хватало рабочих.

«Мы очень быстро начали набирать людей. Мы вышли на тысячу человек за 4-5 месяцев", - делится подробностями руководитель.

Производство увеличилось, стало поступать больше заказов, и для удовлетворения спроса GPV Eesti пришлось инвестировать в расширение производства.

Вновь не хватает заказов

Сегодня на предприятии вновь возникла ситуация, когда объемы заказов значительно сократились.

«Мы находимся в очередном кризисе, У нас есть люди, оборудование, есть производственные мощности, склады полны комплектующих, зато заказов нет», - констатирует Вахер.

В связи с этим руководитель GPV Estonia не исключает, что компании вновь придется прибегнуть к сокращениям, тем более что проблемы с цепочкой поставок до сих пор существуют.

Хотя к настоящему времени, по словам Вахера, средний срок поставки комплектующих сократился со 180 дней до 100 дней за полгода, он все еще далек от нормы.

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При этом для некоторых деталей и компонентов срок поставки может достигать полутора-двух лет.

При таких длительных сроках поставки GPV Estonia не может заказывать компоненты после получения заказа, а должна планировать поставки в соответствии с прогнозами клиентов, поясняет Вахер.

Таким образом, если клиент позже решит не размещать заказ, а компоненты уже заказаны, вновь возникнут проблемы.

При этом, поскольку группа GPV имеет 19 заводов в 15 странах и, например, спрос в Азии и США в настоящее время выше, чем в Европе, при необходимости комплектующие могут быть распределены между заводами, делится подробностями Вейко Вахер.