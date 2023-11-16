Крупнейший работодатель Южной Эстонии за год сократил и нанял сотни работников
Действующее в Эльва предприятие электронной промышленности GPV Estonia снова вынуждено адаптироваться к снижению объемов заказов, хотя еще полгода назад работы заводу хватало с избытком.
Исполнительный директор GPV Estonia Вейко Вахер.Фото: Юри Парик
Предприятие, которое раньше называлось Enics Eesti и в прошлом году объединилось со вторым по величине в Европе концерном электроники GPV, специализируется на производстве электронных печатных плат и, по некоторым данным, является крупнейшим работодателем в Южной Эстонии, пишет Äripäev.
В прошлом году оборот GPV Estonia достиг 190 млн евро, чистая прибыль — 1,6 млн евро.
По словам исполнительного директора компании Вейко Вахера, в середине этого года на заводе в Эльва работало 1050 человек, при этом заказов было столько, что справиться с их наплывом было крайне сложно.
Сейчас на предприятии работают 925 человек, на данный момент завод имеет 40% свободных производственных мощностей, дополняет картину Вахер.
По словам Вахера, подобные неожиданные повороты случались в последние годы и раньше.
При этом для некоторых деталей и компонентов срок поставки может достигать полутора-двух лет.
При таких длительных сроках поставки GPV Estonia не может заказывать компоненты после получения заказа, а должна планировать поставки в соответствии с прогнозами клиентов, поясняет Вахер.
Таким образом, если клиент позже решит не размещать заказ, а компоненты уже заказаны, вновь возникнут проблемы.
При этом, поскольку группа GPV имеет 19 заводов в 15 странах и, например, спрос в Азии и США в настоящее время выше, чем в Европе, при необходимости комплектующие могут быть распределены между заводами, делится подробностями Вейко Вахер.
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