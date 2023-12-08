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8 декабря 2023 в 12:52









Латвия повышает налог на овощи, ягоды и фрукты

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС), применяемая к характерным для Латвии овощам, фруктам и ягодам, с 1 января 2024-го вырастет с нынешних 5% до 12%, и эта все еще сниженная ставка просуществует до конца следующего года.

За соответствующие поправки сегодня в окончательном чтении (в рамках утверждения госбюджета на 2024 год) проголосовал Сейм, передает LSM.lv

Соответственно, в конце этого года нынешняя сниженная «овощная» ставка НДС в 5% потеряет силу; при этом раньше предполагалось, что вместо нее будет стандартная ставка в 21%, но коалиция решила на год оставить промежуточный вариант в 12%.

Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс ранее утверждал, что для того, чтобы удержать НДС на овощи и фрукты ниже стандартного 21%, необходимо ускорить повышение акцизных налогов. При этом крупнейшие в Латвии негосударственные организации сельскохозяйственной отрасли за повышение ставки с 5% до 12% потребовали отставки Ашераденса, упрекая его в том, что тот до последнего момента игнорировал мнения участников отрасли и уклонялся от дискуссии о необходимости сохранить нынешнюю льготную ставку налога.