    Латвийский участок Rail Baltica подорожал уже втрое

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Предложенный контракт на строительство латвийского участка основной трассы Rail Baltica, который еще должно рассмотреть правительство, предусматривает расходы в 3,7 млрд евро.

    Об этом заявил в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство»). Это почти втрое больше первоначальной оценки расходов на латвийский участок панбалтийской магистрали, пишет rus.lsm.lv.
    Хотя доклад о будущем Rail Baltica, как и доклад о заключении договора об основной трассе со строителями поданы правительству, их еще не рассмотрели, поскольку документы, по словам премьер-министра, не были поданы вовремя.
    В интервью Латвийскому телевидению Ашераденс сообщил, что подготовленный договор об основной трассе предусматривает очень обширные строительные работы и что договор еще должны посмотреть эксперты, «чтобы Латвия понимала, в какой момент наступает ответственность государства за участие в этом проекте».
    Политик пояснил, что хочет убедиться в том, что государство не будет обязано финансировать из бюджета какие-то участки, если для них не удастся привлечь средства ЕС.
    Сумма же договора оценивается в 3,7 млрд евро, сообщил Ашераденс. Общая же стоимость Rail Baltica министру пока неизвестна.

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