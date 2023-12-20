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dv.ee

20 декабря 2023 в 7:44









Цены производителей промпродукции за год упали на 3,3%

Индекс цен на экспортную продукцию в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 1,2%. Более всего снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также сельскохозяйственной продукции. Фото: Andras Kralla

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, по данным Департамента статистики, снизился в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем на 0,1% и по сравнению с ноябрем прошлого года – на 3,3%.

По сравнению с ноябрем 2022 года более всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, деревообработке, а также производстве изделий из древесины и бумаги. Противоположное влияние оказал рост цен в производстве электрооборудования, промышленных машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования, сообщает Департамент статистики.