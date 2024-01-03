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dv.ee

3 января 2024 в 9:11









Обзор рынка недвижимости: квартиры в Таллинне продолжают дорожать

В декабре самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 1,64 миллиона евро. Фото: Shutterstock

В декабре в Таллинне было заключено 803 сделки купли-продажи квартир, а средняя цена квадратного метра установила исторический рекорд в 3357 евро. Однако не стоит считать, что за этими цифрами стоит новая волна роста, считает руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Новый ценовой рекорд – это всего лишь признак того, что в декабре было заключено больше сделок с квартирами в новостройках, чего не было уже довольно давно. Последний месяц года и раньше бывал более активным, но на этот раз дополнительный импульс продажам дало предстоящее повышение НСО, поскольку каждая перенесенная на январь сделка означала для застройщика увеличение расходов на два процента», – пояснил Мартин Вахтер.