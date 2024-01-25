    В России загорелся нефтеперерабатывающий завод

    Фото: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

    В российском городе Туапсе (Краснодарский край) сегодня ночью загорелся нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", сообщается о вероятной атаке беспилотника.

    К утру пожар на территории нефтебазы в Туапсе локализован, горела вакуумная установка, пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
    Различные телеграм-каналы указывают, что пожар вероятно возник в результате атаки беспилотника. Так телеграм-канал "База"пишет, что в полночь беспилотный аппарат попал в вакуумную установку на объекте.
    Всего несколькими днями ранее в порту Усть-Луга в результате атаки дронов загорелся химический терминал компании «Новатэк».

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