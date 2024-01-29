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29 января 2024 в 10:43









The Insider: депутат Европарламента Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ

Флаг России. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из Пятой службы ФСБ. Об этом говорится в расследовании The Insider, журналисты которого ознакомились со взломанной электронной перепиской Жданок.

Судя по утечке, Жданок с октября 2005 года вела переписку со своим куратором – сотрудником управления ФСБ по Санкт-Петербургу Дмитрием Гладеем, который формально работал в малоизвестных организациях по наблюдению за выборами, передает «Медуза».

Например, она отчитывалась о конференциях в Нарве и Таллинне, которые спонсировали фракция «Зеленых» Европарламента и Европейский свободный альянс. Последнюю организацию, членом которой была Жданок, Служба внутренней безопасности Эстонии прямо называла прикрытием ФСБ, которое было «подготовлено в Санкт-Петербурге и подано как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ».

Жданок организовывала слушания в Европарламенте, посвященные переносу памятника советским воинам из центра Таллинна в 2007 году, а затем отчитывалась куратору о соответствующих публикациях в СМИ, написанных ее «стажером» Иваном Енгашевым.

Также в 2010 году Жданок отправляла Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии Дня Победы 9 мая. В нем она просила о выделении дополнительного финансирования в размере шести тысяч евро – на создание документального фильма и закупку георгиевских ленточек.

После 2013 года, судя по переписке, у Жданок появился новый куратор по имени Сергей Красин. The Insider установил его настоящую личность – это офицер ФСБ из Петербурга Сергей Бельтюков. Кроме того, Жданок работала с еще одним оперативником ФСБ Артемом Куреевым. Как утверждается в расследовании, в 2014 году депутат подавала заявление в посольство Бельгии в Москве, чтобы получить шенгенскую визу для посещения Куреевым Европейского парламента.

Жданок в беседе с журналистами-расследователями не стала отрицать подлинность писем, но отказалась комментировать их содержание. Она также подтвердила свое знакомство с Гладеем. Жданок утверждает, что познакомилась с ним в начале 1970-х годов на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах.

Она отрицает, что знала о том, что Гладей работает на российские спецслужбы. «Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России», – сказала Жданок в комментарии журналистам.

Татьяна Жданок родилась в 1950 году в Риге, она окончила Латвийский государственный университет и вступила в КПСС. В конце 1980-х годов она активно боролась за сохранение Латвии в составе СССР.

Жданок является сопредседателем партии «Русский союз Латвии». С 2004 года – депутат Европарламента. В 2022 году Жданок проголосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину. После этого Европейский свободный альянс приостановил членство «Русского союза Латвии» в партии. Как отмечает Re:Baltica, из-за изменений в латвийском законодательстве в мае 2024 года Жданок не сможет участвовать в перевыборах в Европарламент, после чего лишится депутатского иммунитета.