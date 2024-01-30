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dv.ee

30 января 2024 в 9:52









Эксперт: процентные ставки по жилищным кредитам снижаются

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Снижения Euribor придется ждать еще какое-то время, но несколько коммерческих банков уже начали поощрять желающих взять жилищный кредит, предлагая более низкую процентную маржу, сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По словам Вахтера, в зависимости от банка, новый стандарт представляет собой маржу в размере 1,65-1,80%: «При этом почти все банки признают, что клиентам делаются даже более выгодные персональные предложения. Если во второй половине прошлого года 1,50% считалось очень хорошей банковской маржой, то сегодня, при определенных дополнительных условиях, она может быть снижена до 1,35%. Однако надеяться на то, что банковская маржа упадет ниже 1%, как это было в 2006-2007 годах, все же не стоит. Ходатайствующим, определенно, стоит присмотреться к разным банкам и сравнить их предложения. На самом деле, когда речь идет о жилищных кредитах, клиенты могут выбирать между семью разными кредитными учреждениями».