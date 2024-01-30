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dv.ee

30 января 2024 в 6:18









Кристина Каллас: деньги нашли, я предложила учителям прекратить забастовку

Кристина Каллас готовится вздохнуть с облегчением: средство для прекращения забастовки, похоже, найдено.

Министр образования и науки Кристина Каллас вместе с министрами от партии «Ээсти 200» и социал-демократов нашла решение, как инвестировать в повышение зарплат учителей 5,7 миллиона евро.

Благодаря дополнительным средствам средняя зарплата учителей увеличится на 6,6%, а минимальная ставка возрастет до 1820 евро, таким образом отношение зарплаты учителей к средней зарплате в Эстонии сохранится на уровне 112 процентов. Министр также предложила Союзу работников образования Эстонии прекратить трудовой спор.