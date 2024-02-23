    Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против РФ

    Новые санкции распространяются на 140 компаний и физических лиц. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел новые санкции в отношении ответственных за российскую агрессию, поддерживающих российский ВПК и способствующих обходу уже существующих санкций, пишет DW.

    Совет Европейского Союза в пятницу, 23 февраля, ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.
    В санкционные списки попали компании и руководители военного и оборонного секторов, включая причастных к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также представители судебной власти, политики и лица, ответственные за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей.
    Европейская комиссия назвала этот пакет беспрецедентным в связи с количеством новых имен, внесенных в санкционный список. Теперь в него входит уже более 2000 физических и юридических лиц.
    Новые имена в санкционном списке
    Новые санкции распространяются на 140 компаний и физических лиц, представляющих российский ВПК, в частности, производство ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военных автомобилей, высокотехнологичных компонентов для оружия и другое военное оборудование. «В частности, в этот пакет вошли организации, торгующие различными ключевыми компонентами для беспилотников», – уточняется на сайте Еврокомиссии. Она утверждает, что использовала объективный и поэтапный подход к выявлению этих компаний, объединив факты, приведенные в различных источниках, подкрепленные коммерческими и таможенными данными.
    В новый список также вошли 10 компаний и физических лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. Среди них министр обороны КНДР, а также нескольких компаний и физических лиц в Беларуси, оказывающих поддержку российской армии.
    Под санкции подпала российская логистическая компания и ее директор, участвовавшие в параллельном импорте запрещенных товаров в Россию, «а также третий российский субъект, участвовавший в другой схеме закупок», пишет Еврокомиссия.
    В связи с российской оккупацией и незаконной аннексией территорий Украины в новые списки включены 6 судей и 10 чиновников на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ЕС внес в перечень 15 физических и 2 юридических лица, причастных к депортации и военной обработке украинских детей, в том числе в Беларуси.
    Ограничение импорта и экспорта
    Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессии против Украины. На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению российского оборонного сектора. Это 17 российских организаций, участвующих в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ, а также компании, задействованные в обходе торговых ограничений, находящиеся в третьих странах: 4 компании в Китае и по одной из Казахстана, Сербии, Турции, Индии, Сербии, Таиланда и Шри-Ланки, «которые косвенно поддерживают военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне против Украины, торгуя электронными компонентами».
    Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в РФ товаров, добавив в него компоненты для разработки и производства беспилотников, и ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы, сообщается на сайте Совета ЕС.

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