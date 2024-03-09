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9 марта 2024 в 11:09









Luminor: бизнес возвращается к планам, отложенным в долгий ящик

Фото: Лийз Трейманн

Поскольку прошлый год был трудным для предпринимателей, многие инвестиционные решения были отложены, но сейчас ситуация, похоже, изменилась, и отложенные в долгий ящик планы снова становятся актуальны, полагает Марьян Савченко, руководитель направления бизнес-банкинга Luminor.

«В прошлом году самым сложным для компаний было падение объемов бизнеса, и у многих был момент, когда нужно было принять решение, сохранять ли продолжать прежнюю бизнес-модель или нет. Сейчас понятно, что мы больше не действовать по-прежнему», — отметил Савченко.