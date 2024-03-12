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Кристель Хярма

12 марта 2024 в 8:55









Решение об экстрадиции криптомиллионеров в США осталось в силе

Иван Турыгин. Фото: Andras Kralla

Таллиннский административный суд отклонил жалобы на постановление правительства об экстрадиции в США криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Решение может быть оспорено в районном суде.

Задержанные более года назад Турыгин и Потапенко обвиняются в хищении у США 575 миллионов долларов. В сентябре эстонское правительство решило экстрадировать обвиняемых в США, однако месяц назад Таллиннский окружной суд отменил это решение. Окружной суд постановил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.

В январе правительство предпринято новую попытку экстрадировать обвиняемых в США.

Помимо Турыгина и Потапенко, жалобу в административный суд подали члены их семей, а также пятеро пострадавших в рамках уголовного дела. Последние считают, что в случае экстрадиции они потеряют возможность заявить свои претензии к Турыгину и Потапенко.

В своих обращениях в административный суд заявители опирались прежде всего на то, что в экстрадиции криптомиллионеров нет необходимости, поскольку в Эстонии можно с такой же эффективностью расследовать уголовные дела в отношении предположительно совершенного преступления.

Апеллянты не согласились с утверждением правительства о том, что уголовное разбирательство имеет доминирующую связь с Соединенными Штатами. Они подчеркнули, что экстрадиция в США является непропорциональным ограничением их основных прав.

Бесчеловечное обращение

Среди прочего указывалось, что при экстрадиции в США Турыгин и Потапенко потеряют возможность встречаться с членами своих семей, а пенитенциарная система США известна своими неприемлемыми условиями и бесчеловечным обращением.

Заявители также отметили, что действия, в которых США обвиняют Турыгина и Потапенко, скорее всего, повлекут за собой пожизненное заключение.

Административный суд установил, что жалобы необоснованны и что правительство собрало достаточно информации об условиях, с которыми столкнутся Турыгин и Потапенко в случае экстрадиции.

Суд также считает, что правительство не торопило решение об экстрадиции, и у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.

У США – больший интерес к уголовному делу

Суд признал, что страна, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности.

По оценке суда, правительство имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в возбуждении столь масштабного и во многом не связанного с ним уголовного дела, в то время как Соединенные Штаты Америки проявили заинтересованность путем подачи запроса об экстрадиции.

Административный суд также установил, что возможности пострадавших лиц встретиться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они находились в Эстонии, но правительство имеет право занять позицию, согласно которой вмешательство в семейное право не перевешивает общественный интерес в экстрадиции.

По оценке суда, данных, собранных правительством из США, достаточно, чтобы заявить об отсутствии систематических недостатков в тюремной системе США, которые препятствовали бы экстрадиции граждан Эстонии.

Таким образом, административный суд пришел к выводу, что правительство имело право считать, что общественный интерес в обеспечении правосудия и эффективного международного сотрудничества перевешивает ограничение основных прав Турыгина и Потапенко.

Решение административного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.