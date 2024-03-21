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dv.ee

21 марта 2024 в 11:23









Таллинн планирует снизить максимальную скорость электросамокатов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, Таллинн вместе с полицией придерживается четкого мнения, что скорость движения электросамокатов должна быть ограничена, и если соглашение не будет достигнуто, город готов прибегнуть к жестким мерам, передает rus.err.ee.

«Реальная жизнь такова, что и город Таллинн, и Департамент полиции и погранохраны выступают за ограничение скорости самокатов. Причина в том, что самокаты движутся слишком быстро в местах движения пешеходов, подвергая их опасности. По нашей оценке, ситуация черно-белая, и никакого взвешивания "за" и "против" нет», – сказал Свет, добавив, что Департамент полиции и погранохраны также считает, что максимальная разрешенная скорость движения электросамокатов должна составлять 20 километров в час.

Законы не дают местному самоуправлению права регулировать скорость движения электросамокатов, поэтому предельные скорости должны устанавливаться посредством соглашений с компаниями, занимающимися арендой самокатов.

«Мы верим, что в конечном итоге в компаниях, работающих на нашем рынке, возобладает здравый смысл и они согласятся заключить эти соглашения. Ситуация очень простая – либо нам удастся договориться между собой о том, как организовать эту услугу так, чтобы она не представляла угрозы для пешеходов, либо общество потребует ужесточения ограничений и внедрения парижского сценария, когда электросамокаты были полностью запрещены», – сказал Свет.

По словам Света, другой возможностью было бы, чтобы государство предоставило местному самоуправлению право регулировать скорость движения самокатов и порядок парковки обычными актами, как это сделано во многих европейских странах, в том числе в Латвии.