    Eesti Energia выиграла в суде у Департамента конкуренции

    Председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.Фото: Andras Kralla

    Надзорный сбор, который Департамент конкуренции наложил на Eesti Energia, не учитывал реальное положение вещей – к такому заключению пришел суд. Теперь ведомство должно выплатить госпредприятию миллион евро.

    Eesti Energia обратилась в суд по двум спорным вопросам. Во-первых, компания считает, что установленная Департаментом конкуренции цена универсальной услуги является слишком низкой. Так, Департамент конкуренции установил цену универсальной услуги на уровне 15,4 цента за киловатт-час, а дочка Eesti Energia – Enefit Power – считала, что цена должна составлять 18,8 цента за киловатт-час, чтобы покрыть производственные затраты. Договоренности достичь не удалось. Теперь компания хочет получить от государства компенсацию в размере 3 миллионов евро.

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