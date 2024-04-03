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dv.ee

3 апреля 2024 в 10:08









На рынке квартир март выдался прохладным

Иллюстративное фото. Фото: Estonianmama

В марте средняя цена квадратного метра таллиннских квартир выросла на 2,7% по сравнению с февралем и составила 2967 евро, однако ожидаемого скачка активности заключения сделок не произошло, рассказал Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, опираясь на имеющиеся данные статистики.

«Дело в том, что сделок было заключено даже немного меньше, чем в прошлом месяце. Однако, если посмотреть на календарь, оказывается, что этот год совершенно исключительный, в феврале рабочих дней было даже больше, чем в марте», –пояснил Вахтер, по мнению которого, вполне вероятно, что сезонная активность все же начнется с приходом теплой весенней погоды.