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dv.ee

4 июня 2024 в 9:41









Обзор рынка недвижимости: наступило затишье

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Наступившая в мае жара нанесла ощутимый удар по активности заключения сделок на таллиннском рынке квартир, и количество договоров о купле-продаже сократилось по сравнению с апрелем почти на 10 процентов, рассказал Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

Средняя цена квадратного метра стабильно держится на уровне более 3000 евро.

«В этом году рынок недвижимости уже в мае настроился на традиционно более спокойную летнюю волну. В то же время, поскольку в апреле было заключено на 17,2% больше сделок чем в марте, скромной активности заключения сделок в мае не следует придавать слишком большое значение», – уверил Вахтер.

«Этой весной сделок на рынке оказалось меньше, чем ожидалось. Однако июнь, несмотря на Иванов день, все еще может дать хороший результат, если долгожданные новости о снижении Euribor поступят во второй половине этой недели», – добавил он.

Вахтер считает, что значительного снижения цен ждать не стоит: «Некоторые объекты, которые долгое время стояли непроданными, действительно были проданы дешевле, но в целом цены остались прежними, а цены на объекты более выгодного ценового класса медленно, но верно даже немного начали повышаться».

В марте средняя цена квадратного метра таллиннских квартир снизилась до 3047 евро по сравнению с 3052 евро в апреле. Медианная цена квадратного метра составила 2910 евро в мае, и 2918 евро в апреле. Самая дорогая столичная квартира в мае была продана за 764 000 евро.

В прошлом месяце в Таллинне было заключено 844 сделки купли-продажи, то есть на 3% меньше, чем в апреле. При этом в мае 2023 года в Таллинне было заключено 1185 сделок с недвижимостью. В мае нынешнего года общий объем сделок с недвижимостью в Таллинне составил около 140 миллионов евро, то есть на 3% меньше, чем в апреле. По сравнению с маем 2023 года спад общего объема сделок составил 43%.

В мае нынешнего года в Таллинне под жилую застройку было продано 22 земельных участка с постройками. Самый дорогой земельный участок с постройками, предназначенный под жилую застройку, был продан за 4 567 727 евро.