Рынок недвижимости Дубая предлагает разнообразие возможностей

Международный рынок недвижимости включает много интересных регионов, ждущих эстонских инвесторов. По словам главы Skover Kinnisvara Сандерса Скорика, одним из них стал Дубай – город, превратившийся в международный деловой центр в результате интенсивного развития региона.

«Дубай – это город будущего», – говорит Сандерс Скорик, который связан с этим регионом с 2017 года, сначала как с местом отдыха, а позже и привлекательным рынком недвижимости. Скорик рассказал, что в последние годы город переживает взрывной рост: строятся новые кварталы, скоростные шоссе. Государство тоже инвестирует в развитие экономики. «Если прибавить к этому чистоту, безопасность, хороший климат интернациональной городской среды, это будет лишь самый краткий перечень преимуществ, – отметил Скорик. – Людям, которые приехали сюда в интересах бизнеса, нравится скорость, с которой все организуется в Дубае. Я нередко звоню девелоперу на выходных, и он тут же приезжает, чтобы показать объекты. В Эстонии уже не приходится ожидать чего-то подобного».

Решительная смена направления

Скорик решил заняться бизнесом в Дубае в 2022 году, когда европейская экономика по большей части замерла. «Политическая ситуация тоже была напряженной, и я подумал – почему бы не пожить зимой где-нибудь в теплом климате. А заодно было бы неплохо заняться делом. Поскольку у меня уже был десятилетний опыт работы с недвижимостью в Эстонии с несколькими сотнями сделок, принять решение было легко. Так я теперь и поступаю: провожу зиму в Дубае, одновременно помогая нашим клиентам приобрести там недвижимость, чтобы сдать ее в аренду или выгодно продать», – говорит Скорик, который имеет действующую лицензию агента по недвижимости в Дубае.

На вопрос о том, какому клиенту подойдет недвижимость в Дубае, Скорик отвечает, что любому. Только сначала нужно четко определиться, хочет ли он получать доход от аренды (вдвое выше, чем в Эстонии) или приумножить капитал, купив объект в стадии проекта и продав его дороже, когда он будет завершен. Или же он хочет комбинировать использование недвижимости – например, три месяца зимы жить в Дубае, а остальное время сдавать жилье в аренду.

«Сегодня можно выйти на рынок недвижимости Дубая при наличии 150 000 евро, – сказал он. – Потенциальным покупателям стоит знать, что город очень быстро растет. В последние десять лет правительство многое сделало для того, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя комфортно и стремился вкладывать в эмират больше денег. Кроме того, введены строительные стандарты, которым должны соответствовать новостройки – поэтому стоит присмотреться к тем объектам, которые сданы в эксплуатацию менее десяти лет назад», – советует Скорик.

Устаревшие мифы

По сравнению с тем, что было пять лет назад, произошло много изменений. Кто бывал в Дубае до того, будут удивлены, насколько современной и динамичной стала жизнь в городе. «С самого начала мы встречали множество слухов, которые не следует принимать всерьез. Я бы порекомендовал воспользоваться помощью профессионала или поискать соответствующую информацию и провести собственное исследование. Один из мифов гласит, что покупатель квартиры не становится ее собственником, и это не соответствует действительности. Дубай – это территория freehold, то есть вы станете таким же собственником, как и в Эстонии, а значит, можете продать недвижимость, завещать, сдать в аренду и т.д. В Дубае осталось мало районов, где может приобрести недвижимость только житель Эмиратов, а иностранцы не могут ее покупать и продавать», – пояснил он.

Еще один миф заключается в том, что за пределами центра города с Бурдж-Халифой в Дубае нет никакой жизни, голая пустыня. «Для озеленения города делается немало, в Дубае ежедневно высаживают 500 деревьев. В настоящее время в городе проживает более 3,5 миллиона человек, плюс туристы и люди, которые живут там до 90 дней без визы. Понятно, что при таком населении, помимо прибрежной полосы, в городе имеется еще много привлекательных районов. Так же, как и в Таллинне, где люди живут не только в центре, но и в Каламая, Хааберсти, Мустамяэ, Виймси и т.д.», – опровергает предрассудки Скорик.

По его словам, в городе очень привлекательны новые районы, расположенные несколько в стороне от моря, зато построенные как комплексное решение. В дополнение к жилым домам, здесь создают парки, бассейны, детские площадки, спортзалы, школы, детские сады и т.д. Выстроена вся инфраструктура. «При удаленной работе в Дубае можно делать все повседневные дела там, где живешь. В этих новых районах селятся в основном европейцы, поскольку не хотят жить в переполненном центре города или прибрежных зонах с толпами туристов», – рассказывает Скорик.

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Чему отдать предпочтение?

Если приобретение недвижимости задумано как инвестиция, по опыту Скорика, можно рассчитывать на более высокую доходность по сравнению с Эстонией. В Дубае работает множество компаний по управлению недвижимостью, которые готовы выступить посредниками в сдаче помещений в аренду, упростив жизнь инвестору – вам не придется иметь дело с арендаторами, все задачи можно делегировать. «Конечно, я тоже могу помочь в этом эстонским клиентам – если человек решает инвестировать с моей помощью, я не оставлю его наедине с проблемами. Я участвую в процессе от начала до конца, будь то купля-продажа или сдача недвижимости в аренду. Если понадобится, подберу грамотную управляющую компанию», – утверждает Скорик.

В Дубае много районов, которые будут привлекательны для инвестиций в ближайшие три года. «Самые дорогие районы города здесь те же, что и у нас в Таллинне – приморские кварталы и центр. Чем дальше расположена недвижимость от центра города или побережья, тем ниже цены, т.е. при наличии достаточной суммы надежнее всего инвестировать в приморскую застройку. При этом свободных участков становится все меньше. Конечно, даунтаун всегда дороже, но там и нет новостроек, поэтому стоит выбирать за пределами центральных районов, – советует Скорик. – На мой взгляд, лучшие объекты для приобретения – это коммуны, т.е. микрорайоны, созданные одним застройщиком. В пользу этого говорит целый ряд факторов, например, качественная инфраструктура и единое визуальное решение. Кроме того, здесь есть все необходимое для жизни – магазины, парки, кафе, бассейны и спортплощадки совместного пользования. Такие районы сейчас имеют тенденцию к росту благодаря европейцам, которые массово переезжают в Дубай, предпочитая именно такие спокойные, уединенные места».

В зависимости от того, хочет ли покупатель сразу начать пользоваться недвижимостью, стоит присмотреться к объектам, которые вот-вот будут завершены или только что сданы в эксплуатацию. Комментируя ситуацию на вторичном рынке, Скорик говорит, что качество недвижимости, которой более 10–15 лет, не дотягивает до современного, потому что раньше не было единого строительного стандарта. В результате квартиры в этих районах зачастую более доступны для кошелька, но и спрос на покупку и аренду тоже существенно ниже из-за высоких расходов по управлению и возраста дома. Для сравнения, современные девелоперские проекты включают в себя множество дополнительных услуг (бассейны, тренажерные залы, спортплощадки) и решения для умного дома.

Отвечая на вопрос о том, что именно покупают в Дубае, Скорик сказал, что покупатели в значительной степени исходят из своего бюджета. Недорогое жилье стоит от 150 000-200 000 евро за квартиру-студию, такую недвижимость разумно покупать как инвестицию. По цене от 300 000 евро можно получить просторную двухкомнатную квартиру в коммуне в хорошем районе. «Если говорить о приморской недвижимости, то цены здесь начинаются от пятисот тысяч евро. Стартовая цена таунхауса – от 600 000, а цены на виллы начинаются от полутора миллионов евро. При этом на любую недвижимость в Дубае найдется свой покупатель, потому что город большой, и у каждого клиента свои пожелания и бюджет», – сказал он. По словам Скорика, рентабельность инвестиций в Дубае держится на уровне 7-12 процентов годовых в зависимости от района, плюс ежегодный рост цен на 5-15%.

Условия жизни в стране

Для европейцев жизнь становится все более комфортной: владея английским языком, теперь можно оформить любые сделки. «Здесь приняты два языка делопроизводства – арабский и английский, так что, в отличие от большинства европейских стран, не нужно переводить документы», – улыбается Скорик. Английский язык акцептируют даже государственные учреждения, не говоря уже про общепит.

Визовая система, по словам Скорика, выстроена просто. В Дубае можно находиться без визы три месяца. Приобретя недвижимость стоимостью от 185 000 евро, можно претендовать на двухлетний вид на жительство, который разрешено продлевать до тех пор, пока недвижимость находится в собственности. Полезно знать, что вид на жительство распространяется на супруга и несовершеннолетних детей. При покупке недвижимости по цене от пятисот тысяч можно получить визу сроком десять лет, тоже с возможностью продления. Преимущество этой так называемой золотой визы состоит в том, что она позволяет взять с собой родителей-пенсионеров.

В Дубае стало очень просто купить недвижимость. Единственная обязательная плата составляет четыре процента от суммы сделки купли-продажи. Земельный налог, как и подоходный налог для частного лица, не взимается. Стоит учитывать, что крупные девелоперские проекты, когда разом строятся до тысячи квартир, означают и сравнительно долгий срок строительства. Два-три года – совершенно нормальный срок в этом регионе, и часть оплаты происходит на этапе строительства.

«Например, если покупатель заключил, в нашем понимании, обязательственно-правовой договор, обычно вносится первоначальный взнос в размере 10-20% от стоимости недвижимости плюс земельная пошлина за оформление предварительной собственности покупателя. Это подкрепляет уверенность, к тому же договор регистрируется в местном земельном департаменте. Такой договор не может быть изменен девелопером в одностороннем порядке. Оплата остальной части стоимости производится по графику, который зависит от местоположения, проекта, цены объекта – либо 1-2% в месяц, либо 10% в год. Как правило, половину уплачивают во время строительства, а оставшуюся половину – при получении ключей. Либо порядка 60/40 или 70/30, в зависимости от проекта», – пояснил он. Скорик добавил, что многие застройщики до сих пор предлагают post handover payment plan. Это означает, что последняя выплата при получении ключей может быть рассрочена на 2-4 года, причем эту сумму можно выплатить напрямую застройщику, без процентов и без участия банка.

«Поэтому, сдав недвижимость в аренду, вы можете вносить платежи по ее приобретению из выручки от аренды и, по сути, получить квартиру дешевле. Иными словами, необязательно иметь всю сумму в самом начале. Достаточно наличия средств на первоначальный взнос и последующих регулярных платежей (например, из дохода от предпринимательской деятельности или продажи имущества в Эстонии), и ждать не придется, вы можете смело покупать мечту о зимнем жилье в теплых краях или сделать инвестицию», – пояснил он.

Возможностей в Дубае хватает, город развивается, в регион прибывает все больше компаний, чтобы воспользоваться преимуществами активной деловой среды. Приятно отметить, что осенью открываются прямые рейсы Таллинн–Дубай, позволяющие попасть в место назначения без пересадок менее чем за 7 часов.