В Японии правящая партия потеряла большинство в парламенте

Неопределенность на фоне перераспределения сил в правительстве Японии, вероятно, ослабит иену и фондовый рынок, пишет DW со ссылкой на агентство Reuters.
- Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени в рамках парламентских выборов, прошедших в Японии в 27 октября 2024 года. Foto: RICHARD A. BROOKS
На досрочных парламентских выборах в Японии правящая коалиция в составе партии «Комэйто» и Либерально-демократической партии (ЛДП), возглавляемой премьер-министром страны Сигэру Исибой, утратила свое большинство. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает телеканал NHK.
По данным NHK, после подсчета большинства голосов ЛДП и «Комэйто» получили всего 209 мандатов вместо былых 279 депутатских мест в парламенте. В свою очередь оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, по предварительным данным, увеличит свое представительство в парламенте с 98 до 143 мандатов.
Для формирования абсолютного большинства в Палате представителей необходимо 233 мандата. Отсутствие большинства не означает смены правительства, но проигрыш правящей коалиции затруднит для премьер-министра проведение политики его партии через парламент и вынудит ЛДП искать новых политических партнеров. Неопределенность на фоне перераспределения сил в правительстве третьей по величине экономики мира, вероятно, ослабит иену и фондовый рынок, пишет агентство Reuters.
Досрочные парламентские выборы в Японии
Сигэру Исиба объявил о проведении парламентских выборов вскоре после того, как занял должность премьера, победив на выборах главы правящей ЛДП в сентябре. За 465 депутатских мест в Палате представителей японского парламента боролись около 1300 кандидатов.
Судя по опросам NHK, ключевыми темами для японских избирателей на нынешних выборах стали экономика и инфляция. Граждан волнует также скандал вокруг махинаций функционеров ЛДП с партийными средствами. Именно из-за этого скандала предыдущий премьер-министр страны Фумио Кисида покинул пост лидера ЛДП. В свою очередь издание «Никкэй» называет в числе основных тем рост цен, слабый потребительский спрос и сокращение численности населения. Помимо этого, активно обсуждаются вопросы, связанные с внешней политикой и национальной безопасностью, в частности укрепление оборонного потенциала страны.
Окончательные итоги голосования будут объявлены 28 октября.
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