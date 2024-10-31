Назад 31.10.24, 17:06 Отопление в Нарве может значительно подорожать Уже в декабре в Нарве может существенно повыситься плата за отопление – с нынешних 73,78 евро до 108,93 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота. С НСО, ставка которого сейчас равна 22%, тариф составит 132,9 евро.

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Новые расценки вступят в силу, если ходатайство компании Narva Soojusvõrk – поставщика тепловой энергии в Нарве – в его нынешнем виде утвердит Департамент конкуренции.

«Заявка от Narva Soojusvõrk поступила вчера. В ней компания запрашивает новую цену в размере 108,93 евро/МВтч плюс НСО», – подтвердили в четверг порталу Rus.ERR в антимонопольном ведомстве.

Ходатайство нарвского предприятия было отправлено на фоне того, что на этой неделе Департамент конкуренции удовлетворил прошение госкомпании Enefit Power о повышении предельной производственной цены на тепло для Нарвы до 91,13 евро за МВт-ч.

На фоне подорожания природного газа Enefit Power просила увеличить предельную цену до 96,43 евро за МВт-ч, но чиновники департамента пришли к выводу, что обоснованный тариф более чем на пять евро ниже.

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