Более 70% одиноких пенсионеров Эстонии проживают в относительной бедности

По данным Департамента статистики, в 2023 году в относительной бедности проживало 20,2% населения Эстонии, в абсолютной бедности – 2,7%.
- В 2023 году в относительной бедности оказался 71% одиноко проживающих людей 65 лет и старше. Foto: Liis Treimann
По сравнению с 2022 годом доля проживающих в относительной бедности людей уменьшилась на 2,3 процентных пункта, доля проживающих в абсолютной бедности – на 0,8 процентных пункта. Уровень ощущаемой депривации в 2024 году вырос на 1,5 процентных пункта.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг пояснила, что относительная бедность указывает на неравномерность доходов в государстве: «В прошлом году в относительной бедности проживало около 274 800 человек, что почти на 29 000 меньше, чем в 2022 году. Эквивалентный нетто-доход, т.е. нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства, был меньше 807 евро».
Доходы выросли прежде всего за счет детских пособий и пенсий
Аналитик признала, что уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким среди проживающих одиноко пожилых людей и домохозяйств с родителем-одиночкой. «Мы видим, что в 2023 году уровень относительной бедности снизился больше всего именно среди этих домохозяйств, а также среди домохозяйств с тремя и более детьми», – сказала Реммельг.
В 2023 году в относительной бедности оказался 71% одиноко проживающих людей 65 лет и старше, что на 8 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. «Среди домохозяйств родителей-одиночек в относительной бедности проживало 30,5%, что на 4,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее», – объяснила аналитик.
Реммельг сказала, что среди бездетных домохозяйств трудоспособного возраста и домохозяйств с детьми и двумя родителями уровень относительной бедности не изменился или вырос на несколько процентных пунктов. «Это объясняется тем фактом, что в 2023 году эквивалентный нетто-доход вырос на 8%, однако при общем росте доходов детские пособия и пенсии в процентах выросли больше, чем доходы, получаемые за наемную работу», – уточнила она.
«Уровень относительной бедности в Ида-Вируском (35%) и Ляэне-Вируском (29,2%) уездах более чем в два раза выше, чем в Харьюском (15,5%) и Рапласком (14,1%) уездах», – сказала она и добавила, что уровень относительной бедности вырос только в наиболее дальних относительно столицы уголках Эстонии: в Ида-Вируском уезде на 3,5 процентных пункта, в Выруском уезде на 3,4 процентных пункта и в Саареском уезде на 0,4 процентных пункта.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет
В 2023 году в абсолютной бедности проживало около 36 400 человек, что на 11 300 человек меньше, чем годом ранее. «Все же стоит отметить, что их число по-прежнему больше, чем три, четыре или пять лет назад», – признала Реммельг.
Аналитик объяснила, что уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. «Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 338 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума», – отметила аналитик.
Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодежи (0-24 лет). В 2023 году проживающих в абсолютной бедности детей и молодых людей до 24 лет было на 9500 человек меньше, чем годом ранее. Уровень абсолютной бедности вырос в некоторой степени среди людей в возрасте 25-49 лет, которых по сравнению с прошлым годом стало на 1600 человек больше.
В депривации проживает каждое четвертое домохозяйство с родителем-одиночкой
Уровень ощущаемой самим человеком депривации, т.е. доля тех людей, которые не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в этом году вырос на 1,5%. В 2024 году в депривации проживало 7,7% населения, т.е. 104 700 человек.
В 2024 году в депривации оказалось каждое четвертое (25,3%) домохозяйство родителя-одиночки и почти каждый восьмой (12,8%) проживающий одиноко человек 65 лет и старше. В 2024 году ощущаемая депривация выросла на треть (34%) именно среди домохозяйств родителей-одиночек и значительно выросла в домохозяйствах с тремя и более детьми, а также среди пожилых пар.
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