«Российские туристы больше не приезжают». В этом году рождественская ярмарка закроется раньше
Рождественская ярмарка в Таллинне откроется в этом году необычно рано, так как, по словам представителей туристического бизнеса, этого пожелали скандинавские туристы. Более раннее закрытие же связано с экономическими причинами, так как сразу после окончания Рождества число посетителей снижается, сообщил ERR старейшина района Кесклинн Сандер Андла.
Рождественская ярмарка в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
В среду на Ратушной площади Таллина уже установили традиционную рождественскую елку, а сама ярмарка в этом году откроется и закроется раньше, чем в предыдущие годы.
Открытие ярмарка запланировано на 22 ноября. К примеру, в прошлом году ярмарка открылась 1 декабря. Не совсем обычно и то, что ярмарка закроется до Нового года – 27 декабря.
По словам Андла, такое решение было принято по практическим причинам.
«Организатор ярмарки провел подробный анализ предыдущих лет. Из него следует, что в январе посещаемость рождественской ярмарки и оборот торговцев резко падают по сравнению с первыми неделями периода торговли», — отметил старейшина.
«Скандинавские туристы посещают рождественскую ярмарку в основном в ноябре и декабре, а местные жители интересуются ярмаркой с ноября до рождественских праздников. Статистика показала, что после Рождества ярмарка уже не так привлекательна для местных жителей, как до праздников», – добавил Андла.
Он пояснил, что в марте этого года в городской управе состоялся круглый стол по туризму, на котором обсуждались сроки проведения рождественской ярмарки:
«Союз туристических предприятий Эстонии направил просьбу начать рождественскую ярмарку раньше, и именно по той причине, что этого пожелали туристы из Скандинавии».
На решение завершить ярмарку сразу после Рождества повлияло и отсутствие российских туристов, признал Андла.
«Это тоже правда, что российские туристы, которые приезжали в январе, теперь ярмарку больше не посещают, и это также сыграло свою роль», – заключил он.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 278 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 11% больше, местных туристов – на 8% меньше.
Многолетний оператор рождественского рынка в Старом Таллинне, компания 5+ Capital сетует на экономические сложности и ужесточение властями условий концессии – управа подняла цену аренды Ратушной площади в 4-7 раз. Меж тем другой претендент на организацию ярмарки обвиняет власти в коррупции, породившей монополию бессменного подрядчика.
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