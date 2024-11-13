Назад 13.11.24, 13:35 «Российские туристы больше не приезжают». В этом году рождественская ярмарка закроется раньше Рождественская ярмарка в Таллинне откроется в этом году необычно рано, так как, по словам представителей туристического бизнеса, этого пожелали скандинавские туристы. Более раннее закрытие же связано с экономическими причинами, так как сразу после окончания Рождества число посетителей снижается, сообщил ERR старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Рождественская ярмарка в Таллинне. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock

В среду на Ратушной площади Таллина уже установили традиционную рождественскую елку, а сама ярмарка в этом году откроется и закроется раньше, чем в предыдущие годы.

Открытие ярмарка запланировано на 22 ноября. К примеру, в прошлом году ярмарка открылась 1 декабря. Не совсем обычно и то, что ярмарка закроется до Нового года – 27 декабря.

По словам Андла, такое решение было принято по практическим причинам.

«Организатор ярмарки провел подробный анализ предыдущих лет. Из него следует, что в январе посещаемость рождественской ярмарки и оборот торговцев резко падают по сравнению с первыми неделями периода торговли», — отметил старейшина.

«Скандинавские туристы посещают рождественскую ярмарку в основном в ноябре и декабре, а местные жители интересуются ярмаркой с ноября до рождественских праздников. Статистика показала, что после Рождества ярмарка уже не так привлекательна для местных жителей, как до праздников», – добавил Андла.

Он пояснил, что в марте этого года в городской управе состоялся круглый стол по туризму, на котором обсуждались сроки проведения рождественской ярмарки:

«Союз туристических предприятий Эстонии направил просьбу начать рождественскую ярмарку раньше, и именно по той причине, что этого пожелали туристы из Скандинавии».

На решение завершить ярмарку сразу после Рождества повлияло и отсутствие российских туристов, признал Андла.

«Это тоже правда, что российские туристы, которые приезжали в январе, теперь ярмарку больше не посещают, и это также сыграло свою роль», – заключил он.