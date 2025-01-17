Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,3%283,74
  • OMX Riga−0,04%875,73
  • OMX Tallinn0,34%1 790,47
  • OMX Vilnius0,94%1 120,41
  • S&P 500−0,21%5 937,34
  • DOW 30−0,16%43 153,13
  • Nasdaq −0,89%19 338,29
  • FTSE 1001,31%8 501,85
  • Nikkei 225−0,31%38 451,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,39
  • OMX Baltic0,3%283,74
  • OMX Riga−0,04%875,73
  • OMX Tallinn0,34%1 790,47
  • OMX Vilnius0,94%1 120,41
  • S&P 500−0,21%5 937,34
  • DOW 30−0,16%43 153,13
  • Nasdaq −0,89%19 338,29
  • FTSE 1001,31%8 501,85
  • Nikkei 225−0,31%38 451,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,39
  • 17.01.25, 13:41

Кельдо поддерживает приватизацию Пярнуского аэропорта вопреки мнению Света

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) предложил рассмотреть возможность приватизации так и не заработавшего Пярнуского аэропорта, несмотря на то, что его коллега по Министерству экономики и коммуникаций – министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) – ранее заявил, что не считает это разумным, передает rus.err.ee.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann
С инициативой приватизировать местный аэропорт выступили осенью прошлого года пярнуские власти, когда стало ясно, что регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, а содержание объекта ежегодно обходится им в несколько сотен тысяч евро.
По оценке Кельдо, в случае продажи в частные руки аэропорта его можно будет развить в конкурентоспособный и современный транспортный узел, открыть прямые маршруты и улучшить сообщение с важными пунктами назначения в Европе.
Кельдо сказал, что он не поддерживает требование о полном возврате государству вложенных в аэропорт средств как обязательное условие приватизации: «Мы не уверены, будут ли вообще заинтересованные [в покупке] в таком случае. Его надо выставить на открытый аукцион, и тогда рынок и заинтересованные [покупатели] определят цену. С точки зрения государства, одним лишь избавлением от эксплуатационных расходов государство сэкономит пять миллионов за 10 лет».
Министр инфраструктуры Владимир Свет ранее не счел разумным предложение приватизировать аэропорт, указав, что государство вложило в него 20 млн евро именно по настоянию местных властей и бизнеса: «Думаю, что безответственно вносить предложение, чтобы государство по сути списало эти 20 миллионов».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.12.24, 10:30
Пярну хочет, чтобы государство приватизировало местный аэропорт. Свет против
Регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, и городские власти задумались о приватизации неиспользуемого аэропорта, содержание которого ежегодно обходится в несколько сотен тысяч евро.
Новости
  • 25.03.24, 12:42
Удручающая ситуация в Пярнуском аэропорту: потрачены миллионы, но летать можно только на Рухну
Реконструкция Пярнуского аэропорта обошлась в 20 млн евро, а на его содержание уходит более полутора миллиона евро в год. Однако единственное направление, куда можно улететь из летней столицы Эстонии – это Рухну, пишет Ärileht.
Новости
  • 13.07.23, 13:25
Государство выделило Пярнускому аэропорту 600 000 евро, однако туристов там в разы меньше, чем ожидалось
Когда центристы предложили реконструировать Пярнуский аэропорт, их самые пессимистичные прогнозы предполагали, что его пассажиропоток составит 6000 пассажиров в год. В реальности он не доходит и до 3000 пассажиров в год.
Новости
  • 14.11.24, 16:16
Таллиннский аэропорт вводит сбор за безопасность: билеты подорожают
AS Tallinna Lennujaam вводит сбор за безопасность в размере 2,87 евро и увеличивает плату для пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Оба сбора будут включены в стоимость билета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту – с 1 апреля 2025 года, сообщается в пресс-релизе.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 16.01.25, 06:00
Как выйти раньше на пенсию: попробуйте измерять расходы в рабочих часах
2
Новости
  • 16.01.25, 10:04
Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа
3
Новости
  • 16.01.25, 11:31
Обанкротился производитель щебня с многолетней историей
4
Биржа
  • 15.01.25, 17:17
Euribor неожиданно вырос
5
Новости
  • 15.01.25, 13:37
Китай больше не осмеливается принимать российскую нефть
6
Новости
  • 16.01.25, 16:18
Перешедшая в частные руки Operail вновь занимается ранее запрещенными перевозками

Последние новости

Новости
  • 17.01.25, 13:41
Кельдо поддерживает приватизацию Пярнуского аэропорта вопреки мнению Света
Новости
  • 17.01.25, 13:29
Опрос: при потере дохода 30% жителей Эстонии не смогут продержаться более месяца
Инвестор Тоомас
  • 17.01.25, 13:13
Инвестор Тоомас: присматриваюсь к растущей акции, которая оставляет индексы далеко позади
Акция выросла на 313%
Новости
  • 17.01.25, 11:53
Обзор сокращений в министерствах: насколько активно правительство сокращает расходы?
Mнения
  • 17.01.25, 11:12
Ветры перемен в энергетике: за стоимость тепла переживать не стоит
Биржа
  • 17.01.25, 10:20
Годовая прибыль Tallinna Kaubamaja резко сократилась
Новости
  • 17.01.25, 09:47
Иностранцы активно продают недвижимость в Эстонии: в лидерах – россияне и финны
Биржа
  • 17.01.25, 08:41
Вокруг Planet42 разгорелся новый скандал. Шаг Роосааре вызывает вопросы

Сейчас в фокусе

Время – деньги. И это не пустые слова, если пересчитать свои расходы в других единицах.
Подсказка
  • 16.01.25, 06:00
Как выйти раньше на пенсию: попробуйте измерять расходы в рабочих часах
Rocknord OÜ дробил и сортировал различные фракции известнякового щебня в карьерах.
Новости
  • 16.01.25, 11:31
Обанкротился производитель щебня с многолетней историей
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
Биржа
  • 16.01.25, 09:46
Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%
Крупный бизнесмен Хейти Хяэль и несколько его компаний получили миллионы евро из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа.
Новости
  • 16.01.25, 10:04
Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа
Инвесторы пессимистично настроены в отношении экономики еврозоны.
Биржа
  • 15.01.25, 17:17
Euribor неожиданно вырос
«На самом деле, для нас это сейчас вопрос выживания, вопрос времени – хватит ли нашей компании времени на реализацию новых проектов», – признался руководитель Baltic Oil Service Вячеслав Спирин.
Новости
  • 16.01.25, 16:18
Перешедшая в частные руки Operail вновь занимается ранее запрещенными перевозками
Соучредитель стартап-хаба Objekt и руководитель программы Prototron Яна Будковская.
Новости
  • 16.01.25, 09:49
Нарвский стартап-хаб Objekt прекратит существование
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
Биржа
  • 16.01.25, 09:46
Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025