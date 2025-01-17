Назад 17.01.25, 13:41 Кельдо поддерживает приватизацию Пярнуского аэропорта вопреки мнению Света Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) предложил рассмотреть возможность приватизации так и не заработавшего Пярнуского аэропорта, несмотря на то, что его коллега по Министерству экономики и коммуникаций – министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) – ранее заявил, что не считает это разумным, передает rus.err.ee.

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann

С инициативой приватизировать местный аэропорт выступили осенью прошлого года пярнуские власти, когда стало ясно, что регулярное авиасообщение в Пярну, планировавшееся как важное средство привлечения иностранных туристов, так и не заработало, а содержание объекта ежегодно обходится им в несколько сотен тысяч евро.

По оценке Кельдо, в случае продажи в частные руки аэропорта его можно будет развить в конкурентоспособный и современный транспортный узел, открыть прямые маршруты и улучшить сообщение с важными пунктами назначения в Европе.

Кельдо сказал, что он не поддерживает требование о полном возврате государству вложенных в аэропорт средств как обязательное условие приватизации: «Мы не уверены, будут ли вообще заинтересованные [в покупке] в таком случае. Его надо выставить на открытый аукцион, и тогда рынок и заинтересованные [покупатели] определят цену. С точки зрения государства, одним лишь избавлением от эксплуатационных расходов государство сэкономит пять миллионов за 10 лет».

Министр инфраструктуры Владимир Свет ранее не счел разумным предложение приватизировать аэропорт, указав, что государство вложило в него 20 млн евро именно по настоянию местных властей и бизнеса: «Думаю, что безответственно вносить предложение, чтобы государство по сути списало эти 20 миллионов».