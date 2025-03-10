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  • 10.03.25, 11:07

В аэропортах Германии начались забастовки

В крупнейших аэропортах Германии в понедельник, 10 марта, началась 24-часовая предупредительная забастовка. Выйти на протест операторов аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности призвал немецкий профсоюз Ver.di, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Забастовка затронет аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле. В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке призваны только сотрудники авиационной безопасности, занятые в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.
По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате забастовки, объявленной Ver.di, будет отменено более 3400 рейсов, пострадают около 510 000 пассажиров. Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить сотрудникам дополнительные выходные дни. В заявлении Ver.di говорится, что забастовка необходима для «улучшения условий труда примерно 25 000 сотрудников».
Неанонсированная забастовка в аэропорту Гамбурга
9 марта, за день до объявленной масштабной стачки, в аэропорту Гамбурга прошла неанонсированная забастовка наземного персонала. Как заявил представитель аэропорта агентству dpa, из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию были выполнены лишь 10 утренних рейсов, остальные отменены. Стачка затронула около 40 000 пассажиров. Телеканал NDR сообщил, что многие пассажиры столкнулись с трудностями, поскольку уже сдали багаж и не могли его вернуть.
По данным Немецкой службы управления воздушным движением, в обычный день в аэропортах Германии совершается около 6000 взлетов и посадок, а также около 3000 транзитных перелетов через немецкое воздушное пространство.
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