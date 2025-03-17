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  • 17.03.25, 12:19

NYT: США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию российской агрессии в Украине

Минюст США тайно проинформировал европейских чиновников о выходе из международной группы, которая ведет расследование в отношении российского руководства в связи с преступлением агрессии в Украине, пишет «Медуза» со ссылкой на газету The New York Times.
Штаб-квартира Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия в Гааге.
  • Штаб-квартира Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия в Гааге. Foto: AFP/Scanpix
Ожидается, что об этом решении будет объявлено 17 марта в электронных письмах сотрудникам головной организации группы, Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (также известно, как Евроюст), говорят собеседники NYT.
США, как отмечает газета, были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с международной группой. В рамках этого сотрудничества старший прокурор Минюста США был отправлен в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.
Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины (International Centre for Prosecution of Crime of Aggression against Ukraine) был создан Евроюстом в июле 2023 года. Его задача заключается в привлечении к ответственности руководства России, а также Беларуси, Северной Кореи и Ирана, за категорию преступлений, определяемую как агрессия в соответствии с международным правом.
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