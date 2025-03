Назад 17.03.25, 12:19 NYT: США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию российской агрессии в Украине Минюст США тайно проинформировал европейских чиновников о выходе из международной группы, которая ведет расследование в отношении российского руководства в связи с преступлением агрессии в Украине, пишет «Медуза» со ссылкой на газету The New York Times.

Штаб-квартира Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия в Гааге. Foto: AFP/Scanpix

Ожидается, что об этом решении будет объявлено 17 марта в электронных письмах сотрудникам головной организации группы, Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (также известно, как Евроюст), говорят собеседники NYT.

США, как отмечает газета, были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с международной группой. В рамках этого сотрудничества старший прокурор Минюста США был отправлен в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины (International Centre for Prosecution of Crime of Aggression against Ukraine) был создан Евроюстом в июле 2023 года. Его задача заключается в привлечении к ответственности руководства России, а также Беларуси, Северной Кореи и Ирана, за категорию преступлений, определяемую как агрессия в соответствии с международным правом.