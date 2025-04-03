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  • 03.04.25, 16:55

Платежи из Пенсионного фонда РФ по-прежнему не поступили в Эстонию

Департамент социального страхования сообщает, что Пенсионный фонд РФ до сих пор не перевел средства в Эстонию. Пенсии проживающим в Эстонии российским пенсионерам не могут быть выплачены, так как выплаты производятся только после поступления денежных средств.
В Эстонии российскую пенсию получают около 4000 человек.
  • В Эстонии российскую пенсию получают около 4000 человек. Foto: Andras Kralla
В соответствии с договором между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, Департамент социального страхования ежеквартально выплачивает пенсии примерно 5400 проживающим в России пенсионерам, которые имеют право на эстонскую пенсию. В рамках того же договора Россия должна переводить средства в Эстонию для выплаты пенсий примерно 4000 российским пенсионерам, проживающим в Эстонии.
Эстония выполнила все свои договорные обязательства. Список пенсионеров и суммы выплат за первый квартал 2025 года были переданы российской стороне, а 28 февраля российское ведомство подтвердило их получение. Но по состоянию на 3 апреля 2025 года Пенсионный фонд РФ все еще не перевел средства в Эстонию.
Согласно договору Эстония выплачивает пенсии только после поступления денег из России. Средства должны переводиться ежеквартально, не позднее 25-го числа второго месяца квартала, но в этот раз они так и не поступили. С эстонской стороны препятствий для перевода денег нет, все платежные каналы открыты.
Эстония не может взять на себя обязательства России по этим выплатам. Как только деньги и список получателей поступят, выплаты будут произведены незамедлительно.
Проживающие в Эстонии российские пенсионеры, для которых задержка выплат создает серьезные финансовые трудности, могут при необходимости обратиться за прожиточным пособием в местное самоуправление.
В Эстонии российскую пенсию получают около 4000 человек. Из них только чуть более 200 получают исключительно российскую пенсию. Большинство получает пенсию как из Эстонии, так и из России. Эстонская часть пенсии выплачена им вовремя. Размер российских пенсий, выплачиваемых проживающим в Эстонии пенсионерам, варьируется от 14,87 евро до 2800 евро.
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