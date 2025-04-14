Назад 14.04.25, 09:55 В Эстонии производится более 70% потребляемого здесь мяса По данным Департамента статистики, в 2024 году в Эстонии было произведено 76 500 тонн мяса, что на 1% больше, чем годом ранее. В среднем за год было произведено 56 кг мяса на человека. С учетом импортированного мяса годовое потребление на душу человека составило 78 кг мяса. В 2024 году в Эстонии было произведено 71% потребленного населением мяса, сообщили в департаменте.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Из сельскохозяйственных животных по состоянию на конец прошлого года в Эстонии содержалось 232 400 голов крупного рогатого скота, 283 600 свиней, 49 300 овец и коз, а также 2,4 миллиона домашней птицы. Численность крупного рогатого скота снизилась на рекордно низкий уровень.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эге Кирс отметила, что рост объемов производства мяса в 2024 году напрямую связан с ростом производства свинины на 6%.

«В то же время производство мяса птицы уменьшилось на 3%, производство говядины — на 5%. Баранины и козлятины в Эстонии по-прежнему производится очень мало — 400 тонн. Свинины было произведено 42 100 тонн, мяса птицы — 22 200 тонн и говядины — 11 800 тонн», — дополнила Кирс.

Импорт только мяса и содержащегося в различных продуктах мяса по сравнению с 2023 годом существенно не изменился. В прошлом году было импортировано 75 500 тонн и экспортировано 44 300 тонн мяса.

В расчете по данным о производстве, экспорте и импорте в 2024 году в Эстонии было потреблено в целом 107 600 тонн мяса. Больше всего в Эстонии потребляется свинина — 42,4 кг в год на человека. В 2024 году потребление мяса птицы составило 27,6 кг, говядины — 7,9 кг, а баранины и козлятины — менее 0,5 кг на человека в год. Увеличилось потребление почти всех видов мяса, при этом больше всего увеличилось потребление свинины (на 13%).

При делении продукции на потребление можно получить примерный уровень самообеспечения мясом. В прошлом году в Эстонии было произведено 71% потребляемого здесь мяса. Уровень самообеспечения свининой составил 72%, мясом птицы — 58%, говядиной — 109%, а бараниной и козлятиной — 80%.