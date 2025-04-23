Назад 24.04.25, 07:00 Водоканалы Нарвы и Нарва-Йыэсуу сливаются с расчетом на приток инвестиций Городские управы Нарвы и Нарва-Йыэсуу договорились о слиянии принадлежащих городам водопроводно-канализационных предприятий. AS Narva Vesi поглотит Narva-Jõesuu Vesi, город Нарва-Йыэсуу увеличит свою долю в Narva Vesi, но не более, чем до 10%. Сейчас курортный город владеет примерно 6% акций Narva Vesi.

Станция очистки воды Narva Vesi в Нарве.

Foto: Николай Андреев

Власти городов при этом обещают, что цены для клиентов не будут усредняться, а продолжат, как сейчас, отличаться в несколько раз в зависимости от населенного пункта. По словам вице-мэра Нарвы Марины Шуруповой, закон допускает такую ситуацию с тарифами.

Решение о слиянии пока не принято окончательно. К соглашению пришли именно городские управы, но его еще должны будут одобрить городские собрания двух самоуправлений. В Нарве голосование назначено на 24 апреля, в Нарва-Йыэсуу – на 30 апреля.

Реформа хочет укрупнения

Нарвскому водоканалу объединяться с кем-либо не обязательно, он и так входит в пятерку крупнейших водоканалов Эстонии. Для небольшого предприятия Narva-Jõesuu Vesi ситуация иная. По словам мэра курортного города Максима Ильина, прямо сейчас у него нет обязанности объединиться с более крупным предприятием, но лучше сделать это сейчас и самостоятельно, чем дожидаться, пока государство займется принудительным укрупнением по логике проводимой в Эстонии реформы водоснабжения.

Трубопровод и насос на станции очистки воды в Нарве. Иллюстративное фото.

Foto: Николай Андреев

Объединятся, но не во всем

В Нарве кубометр воды (с учетом платы за канализацию и с налогом) стоит для клиента 2,62 евро. В расположенном через поле от Нарвы поселке Ольгина – 5,40 евро, сообщил руководитель Narva-Jõesuu Vesi Евгений Хохлов. Причем без городской дотации цена была бы еще выше.

В приморской части Нарва-Йыэсуу цены такие же, как в Нарве. Туда воду подает Narva Vesi из скважин, расположенных в Нарва-Йыэсуу, а канализационные стоки уходят на очистные сооружения в Нарву.

Критикующий объединение Вадим Орлов уверен, что после периода гармонизации цен, который предусмотрен в договоре между городами, цены на воду и канализацию для нарвитян вырастут. Вице-мэр Нарвы Марина Шурупова с этим не согласна: «На сегодняшний день ценовая политика меняться не будет. Мы знаем, что для изменения цены нужно пройти через Департамент конкуренции. В ближайший год-два, насколько мне известно, таких действий не планируется».

Как и цены, инвестиционные планы на разных территориях Narva Vesi будут различаться. Будет составлено две отдельные программы инвестиций – для Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

«Мы заключаем также договор акционеров. В этом договоре у нас прописано, каким образом будут производиться инвестиции: согласно прибыли на той территории, на которую поставляется вода», – сказала Марина Шурупова.

По словам Максима Ильина, такое разделение фактически существовало и раньше: каждый город оплачивал реконструкцию сетей Narva Vesi на своей территории.

Европейские деньги потекут в нужную трубу

По словам Максима Ильина, по действующим правилам, по отдельности ни Narva Vesi, ни Narva-Jõesuu Vesi, а до него и Narva-Jõesuu Kommunaal не имеют права на европейские субсидии. Но инвестиции в водопроводные и канализационные сети крайне необходимы в обоих городах, отметил Максим Ильин.

На территории Нарва-Йыэсуу самая сложная ситуация в поселке Ольгина, который планируется соединить канализационной трубой с нарвскими очистными сооружениями. Расстояние – всего полтора километра.

«Существующая канализационная станция полностью амортизирована, а ее мощность не позволяет дальше развивать поселок. Последнее крупное строительство в Ольгина – ресторан “Мангал”. Грубо говоря, если еще один такой “Мангал” будет построен, нам просто некуда будет девать канализацию», – сказал мэр курортного города.

«Такие инвестиции мы можем реализовать только с европоддержкой, а европоддержку мы сможем получить только после слияния Narva Vesi и Narva-Jõesuu Vesi», – добавил Максим Ильин.