Водоканалы Нарвы и Нарва-Йыэсуу сливаются с расчетом на приток инвестиций

Городские управы Нарвы и Нарва-Йыэсуу договорились о слиянии принадлежащих городам водопроводно-канализационных предприятий. AS Narva Vesi поглотит Narva-Jõesuu Vesi, город Нарва-Йыэсуу увеличит свою долю в Narva Vesi, но не более, чем до 10%. Сейчас курортный город владеет примерно 6% акций Narva Vesi.
- Станция очистки воды Narva Vesi в Нарве.
- Foto: Николай Андреев
Власти городов при этом обещают, что цены для клиентов не будут усредняться, а продолжат, как сейчас, отличаться в несколько раз в зависимости от населенного пункта. По словам вице-мэра Нарвы Марины Шуруповой, закон допускает такую ситуацию с тарифами.
Решение о слиянии пока не принято окончательно. К соглашению пришли именно городские управы, но его еще должны будут одобрить городские собрания двух самоуправлений. В Нарве голосование назначено на 24 апреля, в Нарва-Йыэсуу – на 30 апреля.
Реформа хочет укрупнения
Нарвскому водоканалу объединяться с кем-либо не обязательно, он и так входит в пятерку крупнейших водоканалов Эстонии. Для небольшого предприятия Narva-Jõesuu Vesi ситуация иная. По словам мэра курортного города Максима Ильина, прямо сейчас у него нет обязанности объединиться с более крупным предприятием, но лучше сделать это сейчас и самостоятельно, чем дожидаться, пока государство займется принудительным укрупнением по логике проводимой в Эстонии реформы водоснабжения.
В 2023 году, до начала реформы, ДВ подробно описывали
ситуацию с водоснабжением в Эстонии и планы государства по слиянию предприятий в более крупные. На тот момент в Эстонии водоснабжением и канализацией занимались около 200 предприятий, подавляющее большинство которых – мелкие и неспособные обеспечить низкие цены для клиентов, необходимое качество воды и инвестиции в новое оборудование. По словам Марины Шуруповой, на момент старта реформы насчитывалось уже около 130 водоканалов, цели реформы – оставить в стране только 20-40 предприятий.
Оборот Narva Vesi после объединения вырастет всего на 3%, рассказала Шурупова. «Narva-Jõesuu Vesi передает нам свое имущество в виде инфраструктуры. Все это будет оценено аудитором. Взамен город Нарва-Йыэсуу получит часть акций Narva Vesi. Их акционерная доля увеличится на пару процентов, но не будет превышать 10%», – пояснила она.
Narva Vesi обслуживает не только Нарву, но и городскую часть Нарва-Йыэсуу, расположенную у моря. Сельская часть Нарва-Йыэсуу (до административной реформы – волость Вайвара) имеет свои водопроводные и канализационные сооружения, которые ранее обслуживало муниципальное предприятие Narva-Jõesuu Kommunaal.
Но функции водоканала были лишь незначительной частью его деятельности – его сотрудники убирали снег с улиц, наводили порядок на пляже, косили траву, работали в местной общественной бане. Ради слияния водоканалов городские власти Нарва-Йыэсуу выделили из этого многопрофильного предприятия водоканал в отдельную компанию Narva-Jõesuu Vesi. Это предприятие было зарегистрировано в ноябре 2024 года.
Решение о слиянии раскритиковал на своей странице в Facebook член нарвского горсобрания Вадим Орлов. Он удивлен, зачем Narva Vesi объединяться с только что созданной фирмой-пустышкой, в которой, по данным Коммерческого регистра, нет ни одного сотрудника.
«Это неправда, мы не заключаем договор с пустышкой», – заявила на это Марина Шурупова.
«Для слияния мы должны были создать новое юридическое лицо и вывести в это юрлицо ту часть, которая занимается водоснабжением и канализацией», – прокомментировал ДВ мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
- Трубопровод и насос на станции очистки воды в Нарве. Иллюстративное фото.
- Foto: Николай Андреев
Объединятся, но не во всем
В Нарве кубометр воды (с учетом платы за канализацию и с налогом) стоит для клиента 2,62 евро. В расположенном через поле от Нарвы поселке Ольгина – 5,40 евро, сообщил руководитель Narva-Jõesuu Vesi Евгений Хохлов. Причем без городской дотации цена была бы еще выше.
В приморской части Нарва-Йыэсуу цены такие же, как в Нарве. Туда воду подает Narva Vesi из скважин, расположенных в Нарва-Йыэсуу, а канализационные стоки уходят на очистные сооружения в Нарву.
Критикующий объединение Вадим Орлов уверен, что после периода гармонизации цен, который предусмотрен в договоре между городами, цены на воду и канализацию для нарвитян вырастут. Вице-мэр Нарвы Марина Шурупова с этим не согласна: «На сегодняшний день ценовая политика меняться не будет. Мы знаем, что для изменения цены нужно пройти через Департамент конкуренции. В ближайший год-два, насколько мне известно, таких действий не планируется».
Как и цены, инвестиционные планы на разных территориях Narva Vesi будут различаться. Будет составлено две отдельные программы инвестиций – для Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
«Мы заключаем также договор акционеров. В этом договоре у нас прописано, каким образом будут производиться инвестиции: согласно прибыли на той территории, на которую поставляется вода», – сказала Марина Шурупова.
По словам Максима Ильина, такое разделение фактически существовало и раньше: каждый город оплачивал реконструкцию сетей Narva Vesi на своей территории.
Европейские деньги потекут в нужную трубу
По словам Максима Ильина, по действующим правилам, по отдельности ни Narva Vesi, ни Narva-Jõesuu Vesi, а до него и Narva-Jõesuu Kommunaal не имеют права на европейские субсидии. Но инвестиции в водопроводные и канализационные сети крайне необходимы в обоих городах, отметил Максим Ильин.
На территории Нарва-Йыэсуу самая сложная ситуация в поселке Ольгина, который планируется соединить канализационной трубой с нарвскими очистными сооружениями. Расстояние – всего полтора километра.
«Существующая канализационная станция полностью амортизирована, а ее мощность не позволяет дальше развивать поселок. Последнее крупное строительство в Ольгина – ресторан “Мангал”. Грубо говоря, если еще один такой “Мангал” будет построен, нам просто некуда будет девать канализацию», – сказал мэр курортного города.
«Такие инвестиции мы можем реализовать только с европоддержкой, а европоддержку мы сможем получить только после слияния Narva Vesi и Narva-Jõesuu Vesi», – добавил Максим Ильин.
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