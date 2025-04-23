Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,79%298,35
  • OMX Riga0,11%865,53
  • OMX Tallinn0,31%1 953,47
  • OMX Vilnius1,33%1 157,63
  • S&P 5001,67%5 375,86
  • DOW 301,07%39 606,57
  • Nasdaq 2,5%16 708,05
  • FTSE 1000,9%8 403,18
  • Nikkei 2250,58%35 070,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,13
  • OMX Baltic0,79%298,35
  • OMX Riga0,11%865,53
  • OMX Tallinn0,31%1 953,47
  • OMX Vilnius1,33%1 157,63
  • S&P 5001,67%5 375,86
  • DOW 301,07%39 606,57
  • Nasdaq 2,5%16 708,05
  • FTSE 1000,9%8 403,18
  • Nikkei 2250,58%35 070,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,13
  • 24.04.25, 07:00

Водоканалы Нарвы и Нарва-Йыэсуу сливаются с расчетом на приток инвестиций

Городские управы Нарвы и Нарва-Йыэсуу договорились о слиянии принадлежащих городам водопроводно-канализационных предприятий. AS Narva Vesi поглотит Narva-Jõesuu Vesi, город Нарва-Йыэсуу увеличит свою долю в Narva Vesi, но не более, чем до 10%. Сейчас курортный город владеет примерно 6% акций Narva Vesi.
Станция очистки воды Narva Vesi в Нарве.
  • Станция очистки воды Narva Vesi в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
Власти городов при этом обещают, что цены для клиентов не будут усредняться, а продолжат, как сейчас, отличаться в несколько раз в зависимости от населенного пункта. По словам вице-мэра Нарвы Марины Шуруповой, закон допускает такую ситуацию с тарифами.
Решение о слиянии пока не принято окончательно. К соглашению пришли именно городские управы, но его еще должны будут одобрить городские собрания двух самоуправлений. В Нарве голосование назначено на 24 апреля, в Нарва-Йыэсуу – на 30 апреля.

Реформа хочет укрупнения

Нарвскому водоканалу объединяться с кем-либо не обязательно, он и так входит в пятерку крупнейших водоканалов Эстонии. Для небольшого предприятия Narva-Jõesuu Vesi ситуация иная. По словам мэра курортного города Максима Ильина, прямо сейчас у него нет обязанности объединиться с более крупным предприятием, но лучше сделать это сейчас и самостоятельно, чем дожидаться, пока государство займется принудительным укрупнением по логике проводимой в Эстонии реформы водоснабжения.
В 2023 году, до начала реформы, ДВ подробно описывали ситуацию с водоснабжением в Эстонии и планы государства по слиянию предприятий в более крупные. На тот момент в Эстонии водоснабжением и канализацией занимались около 200 предприятий, подавляющее большинство которых – мелкие и неспособные обеспечить низкие цены для клиентов, необходимое качество воды и инвестиции в новое оборудование. По словам Марины Шуруповой, на момент старта реформы насчитывалось уже около 130 водоканалов, цели реформы – оставить в стране только 20-40 предприятий.
Оборот Narva Vesi после объединения вырастет всего на 3%, рассказала Шурупова. «Narva-Jõesuu Vesi передает нам свое имущество в виде инфраструктуры. Все это будет оценено аудитором. Взамен город Нарва-Йыэсуу получит часть акций Narva Vesi. Их акционерная доля увеличится на пару процентов, но не будет превышать 10%», – пояснила она.
Narva Vesi обслуживает не только Нарву, но и городскую часть Нарва-Йыэсуу, расположенную у моря. Сельская часть Нарва-Йыэсуу (до административной реформы – волость Вайвара) имеет свои водопроводные и канализационные сооружения, которые ранее обслуживало муниципальное предприятие Narva-Jõesuu Kommunaal.
Но функции водоканала были лишь незначительной частью его деятельности – его сотрудники убирали снег с улиц, наводили порядок на пляже, косили траву, работали в местной общественной бане. Ради слияния водоканалов городские власти Нарва-Йыэсуу выделили из этого многопрофильного предприятия водоканал в отдельную компанию Narva-Jõesuu Vesi. Это предприятие было зарегистрировано в ноябре 2024 года.
Решение о слиянии раскритиковал на своей странице в Facebook член нарвского горсобрания Вадим Орлов. Он удивлен, зачем Narva Vesi объединяться с только что созданной фирмой-пустышкой, в которой, по данным Коммерческого регистра, нет ни одного сотрудника.
«Это неправда, мы не заключаем договор с пустышкой», – заявила на это Марина Шурупова.
«Для слияния мы должны были создать новое юридическое лицо и вывести в это юрлицо ту часть, которая занимается водоснабжением и канализацией», – прокомментировал ДВ мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Горячие новости

Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»
Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
  • KM
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Трубопровод и насос на станции очистки воды в Нарве. Иллюстративное фото.
  • Трубопровод и насос на станции очистки воды в Нарве. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев

Объединятся, но не во всем

В Нарве кубометр воды (с учетом платы за канализацию и с налогом) стоит для клиента 2,62 евро. В расположенном через поле от Нарвы поселке Ольгина – 5,40 евро, сообщил руководитель Narva-Jõesuu Vesi Евгений Хохлов. Причем без городской дотации цена была бы еще выше.
В приморской части Нарва-Йыэсуу цены такие же, как в Нарве. Туда воду подает Narva Vesi из скважин, расположенных в Нарва-Йыэсуу, а канализационные стоки уходят на очистные сооружения в Нарву.
Критикующий объединение Вадим Орлов уверен, что после периода гармонизации цен, который предусмотрен в договоре между городами, цены на воду и канализацию для нарвитян вырастут. Вице-мэр Нарвы Марина Шурупова с этим не согласна: «На сегодняшний день ценовая политика меняться не будет. Мы знаем, что для изменения цены нужно пройти через Департамент конкуренции. В ближайший год-два, насколько мне известно, таких действий не планируется».
Как и цены, инвестиционные планы на разных территориях Narva Vesi будут различаться. Будет составлено две отдельные программы инвестиций – для Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
«Мы заключаем также договор акционеров. В этом договоре у нас прописано, каким образом будут производиться инвестиции: согласно прибыли на той территории, на которую поставляется вода», – сказала Марина Шурупова.
По словам Максима Ильина, такое разделение фактически существовало и раньше: каждый город оплачивал реконструкцию сетей Narva Vesi на своей территории.

Европейские деньги потекут в нужную трубу

По словам Максима Ильина, по действующим правилам, по отдельности ни Narva Vesi, ни Narva-Jõesuu Vesi, а до него и Narva-Jõesuu Kommunaal не имеют права на европейские субсидии. Но инвестиции в водопроводные и канализационные сети крайне необходимы в обоих городах, отметил Максим Ильин.
На территории Нарва-Йыэсуу самая сложная ситуация в поселке Ольгина, который планируется соединить канализационной трубой с нарвскими очистными сооружениями. Расстояние – всего полтора километра.
«Существующая канализационная станция полностью амортизирована, а ее мощность не позволяет дальше развивать поселок. Последнее крупное строительство в Ольгина – ресторан “Мангал”. Грубо говоря, если еще один такой “Мангал” будет построен, нам просто некуда будет девать канализацию», – сказал мэр курортного города.
«Такие инвестиции мы можем реализовать только с европоддержкой, а европоддержку мы сможем получить только после слияния Narva Vesi и Narva-Jõesuu Vesi», – добавил Максим Ильин.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 07.11.23, 17:29
Большая реформа водоснабжения затронет Ида-Вирумаа: что изменится?
Из поселка Ольгино видны девятиэтажки Нарвы, но за воду его жители платят в 2,5 раза больше, чем в городе. А если бы не субсидия, тарифы бы различались в пять раз. Реформа водоканалов должна будет покончить с этим неравенством.
Новости
  • 08.04.25, 16:45
Отходы канализации помогут Tallinna Vesi сэкономить до миллиона евро в год
Tallinna Vesi продемонстрировала сегодня новую когенерационную станцию, позволяющую использовать канализационные отходы для производства энергии. Это не только в перспективе уменьшит расходы компании, но и обеспечит водоснабжение города в случае кризисных ситуаций.
Новости
  • 25.03.25, 16:16
Tallinna Vesi повышает цены на воду на 13%
Департамент конкуренции утвердил ходатайство Tallinna о повышении тарифов за услугу водоснабжения в Таллинне и Сауэ для бытовых потребителей с 2,26 до 2,56 евро за кубометр (включая налог с оборота).
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 23.04.25, 06:00
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
2
Новости
  • 23.04.25, 08:32
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
3
Новости
  • 23.04.25, 11:53
«Обучение на русском нежизнеспособно». Для чего проводится реформа профессионального образования?
4
Новости
  • 23.04.25, 11:09
Компания Хинрикуса требует банкротства известного застройщика
«Есть подозрение, что это предприятие уже давно неплатежеспособно»
5
Новости
  • 22.04.25, 14:41
Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»
6
Подсказка
  • 22.04.25, 06:00
Зарплата от двух работодателей: как избежать большого возврата налога государству?

Последние новости

Новости
  • 24.04.25, 07:00
Водоканалы Нарвы и Нарва-Йыэсуу сливаются с расчетом на приток инвестиций
Эпицентр
  • 24.04.25, 06:00
«Черная кошка» и красный парламент: истории Русского культурного центра, с которого убрали советские символы
Новости
  • 23.04.25, 17:14
Circle K: ослабление доллара снижает цены на топливо
Биржа
  • 23.04.25, 17:00
Hepsor намерена выплатить миллион евро дивидендов
Лев Долгачев: приятно, я этого не ожидал
Новости
  • 23.04.25, 16:30
Euribor резко снизился
Новости
  • 23.04.25, 14:41
В Старом городе закрывается магазин игрушек ручной работы
Новости
  • 23.04.25, 14:28
В Нарве появится военная база Сил обороны Эстонии
Mнения
  • 23.04.25, 13:38
Хеле Хаммер: изменения по э-счетам – самая бесполезная поправка из всех, что я видела

Сейчас в фокусе

Пекарня Fika на таллиннской улице Техника.
Новости
  • 23.04.25, 08:32
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
Директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова в цеху завода на ул. Линда в Нарве.
Интервью
  • 23.04.25, 06:00
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
Основатель стартапа Wise Таавет Хинрикус также инвестирует в недвижимость, однако один из проектов обернулся для его инвестиционной компании судебным спором.
Новости
  • 23.04.25, 11:09
Компания Хинрикуса требует банкротства известного застройщика
«Есть подозрение, что это предприятие уже давно неплатежеспособно»
По мнению министра образования и науки Кристины Каллас, программы профессионального образования на русском языке нежизнеспособны, т.к. молодым людям от профтехучилища нужна не только профессия, но и знание эстонского языка - чтобы быть конкурентоспособным на рынке.
Новости
  • 23.04.25, 11:53
«Обучение на русском нежизнеспособно». Для чего проводится реформа профессионального образования?
Стартап Katana Technologies, привлекший более пятидесяти миллионов долларов, за годы ушел в большие убытки. На фото основатели стартапа (слева направо) Кристьян Вилосиус, Прийт Каазик и Ханнес Керт.
Новости
  • 22.04.25, 14:41
Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»
В этом году на ценовую динамику в Таллинне будет влиять выход на рынок 85 000 квадратных метров нового жилья – это самый высокий показатель за последние годы, пояснил эксперт.
Новости
  • 22.04.25, 16:24
Обзор рынка недвижимости: цены предложений падают, число сделок растет
Соучредитель и генеральный директор Hepsor Хенри Лакс. Если акционеры одобрял выплату дивидендов, Лакс получит 130 000 евро.
Биржа
  • 23.04.25, 17:00
Hepsor намерена выплатить миллион евро дивидендов
Лев Долгачев: приятно, я этого не ожидал
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025