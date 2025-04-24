Назад 24.04.25, 17:03 Катри Райк о военной базе: с коммуникацией все было плохо. Мы получили панику По мнению мэра Нарвы Катри Райк, правительство допустило ошибку, не поговорив с нарвитянами и не объяснив им необходимость создания на территории города военной базы, прежде чем принимать такое решение.

Мэр Нарвы Катри Райк сама узнала о размещении в своем городе военной базы из новостей и считает, что так не делается. «С коммуникацией все было плохо», – говорит она.

«С коммуникацией вчера все было плохо, – говорит она. – Такие вещи необходимо объяснять горожанам: почему, что, где? А теперь мы получили панику».

По словам Райк, некоторые нарвитяне опасаются, что создание базы планируется не просто так, а якобы потому что правительство прогнозирует российскую агрессию в будущем, но не говорит об этом населению. Горожане также опасаются, что сам факт размещения базы может Россию спровоцировать, а объект станет военной целью. Райк убеждена, что такие опасения – результат того, что государство не выполнило задачу по разъяснению своих планов населению.

«Полиция, спасатели, Кайтселийт, Силы обороны – все они могут находиться в любом городе Эстонии, здесь никаких вопросов вообще нет. Но люди не понимают: а почему именно сейчас? Почему именно в Нарве? Нам грозит какая-то опасность? Вот, какие вопросы сегодня витают в воздухе», – говорит Райк.

«Мы должны запомнить этот кейс как пример плохой коммуникации, научиться на своих ошибках и двигаться дальше, – добавила она. – С нарвитянами должны общаться армия и Министерство обороны – я не могу продавать их идею. Генерал-майор Карус будет в Нарве 30 апреля, обещал приехать и министр обороны. Они должны обязательно встретиться с горожанами, объяснить им это решение. Люди имеют право высказаться: у них же много страхов», – считает Райк.

«То, как повело себя государство, я считаю некорректным, но что мы теперь, бесконечно будем обсуждать, кто, когда и с кем вовремя не связался? Нужно идти дальше. 5 мая Департамент оборонных ресурсов будет решать, что, как, где и какие планы. Кстати, многие почему-то уверены, что база появится уже завтра. Нет, на ее обсуждение, планирование, проектирование и строительство уйдет пару лет», – отметила мэр.