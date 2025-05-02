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  • 02.05.25, 10:54

Прибыль пекарни сократилась вдвое, владелец получил щедрые дивиденды

Прибыль компании Europagar, производящей хлебобулочные и кондитерские изделия, в прошлом году сократилась вдвое, а владелец предприятия впервые за долгие годы получил дивиденды.
Europagar видит причину падения прибыли в том, что в трудные времена люди покупают меньше кондитерских изделий.
  • Europagar видит причину падения прибыли в том, что в трудные времена люди покупают меньше кондитерских изделий.
  • Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix
Согласно недавно представленному годовому отчету, выручка пекарни Europagar, работающей в таллиннском районе Нымме, в прошлом году составила почти 2,8 миллиона евро, что немного ниже результата предыдущего года, когда оборот превышал 3 миллиона евро. При этом значительно снизилась операционная прибыль компании: если в позапрошлом году она составляла 224 000 евро, то в завершившемся 2024 году – 101 000 евро, то есть упала более чем вдвое.
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