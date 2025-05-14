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  • 14.05.25, 11:47

Напоминание! Сегодня в Эстонии прозвучат сирены

14 мая в рамках масштабных учений Сил Обороны Эстонии Siil («Еж») впервые по всей стране будет задействована комплексная система оповещения об опасности EE-ALARM. Это означает, что на все находящиеся на территории Эстонии мобильные телефоны будут отправлены тестовые SMS-сообщения от отправителя EE-ALARM.
На все находящиеся в Эстонии мобильные телефоны будет отправлено два тестовых SMS-сообщения: одно до полудня – предварительное уведомление о предстоящей проверке каналов оповещения, и второе – около 15:00, во время запуска сирен.
  • На все находящиеся в Эстонии мобильные телефоны будет отправлено два тестовых SMS-сообщения: одно до полудня – предварительное уведомление о предстоящей проверке каналов оповещения, и второе – около 15:00, во время запуска сирен.
На все находящиеся в Эстонии мобильные телефоны будет отправлено два тестовых SMS-сообщения: одно до полудня – предварительное уведомление о предстоящей проверке каналов оповещения, и второе – около 15:00, во время запуска сирен. В сообщениях будет четко указано, что это тестовые сообщения об опасности в рамках учений Siil. Владельцы эстонских SIM-карт получат сообщения от EE-ALARM, в то время как пользователям иностранных SIM сообщения поступят с номера +372 5950 0000. Каждое сообщение будет содержать ссылку для обратной связи.
Тестовые уведомления об опасности будут также отправлены в мобильные приложения «Ole valmis!» и «Eesti äpp».
На телеканалах ETV и ETV+ появится бегущая строка с тестовым оповещением об опасности.
Аналогичная бегущая строка с тестовым сообщением появится на сайте err.ee opens in a new tab и в приложении ERR.
В 15:00 по всей стране будет запущена система сирен. Звук сирены представляет собой минутный сигнал с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется не менее трех раз с 30-секундными паузами. В общей сложности звук сирены будет длиться около 4 с половиной минут.
Важно! Запуск системы оповещения об опасности проводится в тестовом режиме. Реальной угрозы нет, и никакие чрезвычайные ситуации не разыгрываются. Обязательно предупредите своих близких, особенно детей и пожилых людей, чтобы они не пугались и понимали, что это проверка сирен, а не реальная угроза.
Цель теста – предоставить жителям Эстонии реальный опыт того, как государство информирует население об угрозах и как выглядят такие сообщения на практике. Все уведомления будут четко помечены, что проводится тестирование.
В случае реальной опасности государство всегда распространяет оповещение одновременно по нескольким каналам – их выбор и масштаб оповещения зависят от масштаба и серьезности ситуации. Сирены, в свою очередь, представляют собой самый крайний способ оповещения и применяются только при непосредственной угрозе жизни – например, в случае крупной аварии или военного нападения.
Дополнительную информацию об опасных ситуациях можно найти на сайте kriis.ee или по телефону государственной информации 1247. Инструкции на случай различных чрезвычайных ситуаций размещены в приложении «Ole valmis!» и на сайте olevalmis.ee.
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