Назад 14.05.25, 11:47 Напоминание! Сегодня в Эстонии прозвучат сирены 14 мая в рамках масштабных учений Сил Обороны Эстонии Siil («Еж») впервые по всей стране будет задействована комплексная система оповещения об опасности EE-ALARM. Это означает, что на все находящиеся на территории Эстонии мобильные телефоны будут отправлены тестовые SMS-сообщения от отправителя EE-ALARM.

На все находящиеся в Эстонии мобильные телефоны будет отправлено два тестовых SMS-сообщения: одно до полудня – предварительное уведомление о предстоящей проверке каналов оповещения, и второе – около 15:00, во время запуска сирен.

На все находящиеся в Эстонии мобильные телефоны будет отправлено два тестовых SMS-сообщения: одно до полудня – предварительное уведомление о предстоящей проверке каналов оповещения, и второе – около 15:00, во время запуска сирен. В сообщениях будет четко указано, что это тестовые сообщения об опасности в рамках учений Siil. Владельцы эстонских SIM-карт получат сообщения от EE-ALARM, в то время как пользователям иностранных SIM сообщения поступят с номера +372 5950 0000. Каждое сообщение будет содержать ссылку для обратной связи.

Тестовые уведомления об опасности будут также отправлены в мобильные приложения «Ole valmis!» и «Eesti äpp».

На телеканалах ETV и ETV+ появится бегущая строка с тестовым оповещением об опасности.

Аналогичная бегущая строка с тестовым сообщением появится на сайте err.ee opens in a new tab и в приложении ERR.

В 15:00 по всей стране будет запущена система сирен. Звук сирены представляет собой минутный сигнал с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется не менее трех раз с 30-секундными паузами. В общей сложности звук сирены будет длиться около 4 с половиной минут.

Важно! Запуск системы оповещения об опасности проводится в тестовом режиме. Реальной угрозы нет, и никакие чрезвычайные ситуации не разыгрываются. Обязательно предупредите своих близких, особенно детей и пожилых людей, чтобы они не пугались и понимали, что это проверка сирен, а не реальная угроза.

Цель теста – предоставить жителям Эстонии реальный опыт того, как государство информирует население об угрозах и как выглядят такие сообщения на практике. Все уведомления будут четко помечены, что проводится тестирование.

В случае реальной опасности государство всегда распространяет оповещение одновременно по нескольким каналам – их выбор и масштаб оповещения зависят от масштаба и серьезности ситуации. Сирены, в свою очередь, представляют собой самый крайний способ оповещения и применяются только при непосредственной угрозе жизни – например, в случае крупной аварии или военного нападения.

Дополнительную информацию об опасных ситуациях можно найти на сайте kriis.ee или по телефону государственной информации 1247. Инструкции на случай различных чрезвычайных ситуаций размещены в приложении «Ole valmis!» и на сайте olevalmis.ee.