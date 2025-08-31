В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра

По словам Яшина, «Ээсти 200» противостоит риску того, что столица может вернуться к коррумпированному стилю управления. «Мы приблизим управление к людям, сократим число вице-мэров и введем старейшин городских районов в состав городского правительства», – заявил он в пресс-релизе.
Череда самых разных «несчастных случаев» оказалась столь кучной не из-за небывалой их концентрации, а потому, что оппонирующие действующей власти политические силы в преддверии выборов с радостью за них ухватились.
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Результаты второго квартала Ülemiste Keskus показывают, что после мартовского спада продаж ситуация начала выправляться, и в нескольких товарных группах потребление вновь пошло вверх. При этом по оценке руководителя центра Гуйдо Пярнитса, предвыборная и во многом преувеличенная паника вокруг повышения налога с оборота напрасно передалась потребителям и негативно повлияла на покупательское поведение.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.