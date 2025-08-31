В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра

Результаты второго квартала Ülemiste Keskus показывают, что после мартовского спада продаж ситуация начала выправляться, и в нескольких товарных группах потребление вновь пошло вверх. При этом по оценке руководителя центра Гуйдо Пярнитса, предвыборная и во многом преувеличенная паника вокруг повышения налога с оборота напрасно передалась потребителям и негативно повлияла на покупательское поведение.