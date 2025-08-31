Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 31.08.25, 14:30

В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра

Партия «Ээсти 200» утвердила кандидатом на пост мэра Таллинна действующего вице-мэра по вопросам образования и заместителя председателя партии Алексея Яшина.
Алексей Яшин.
  • Алексей Яшин.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Яшина, «Ээсти 200» противостоит риску того, что столица может вернуться к коррумпированному стилю управления. «Мы приблизим управление к людям, сократим число вице-мэров и введем старейшин городских районов в состав городского правительства», – заявил он в пресс-релизе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 12.08.25, 13:52
«Несчастные случаи» как политические триггеры
Череда самых разных «несчастных случаев» оказалась столь кучной не из-за небывалой их концентрации, а потому, что оппонирующие действующей власти политические силы в преддверии выборов с радостью за них ухватились.
Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Новости
  • 05.08.25, 17:43
Кандидатом на пост мэра Таллинна от партии «Отечество» станет Урмас Рейнсалу
Партия «Отечество» официально выдвинет лидера партии Урмаса Рейнсалу кандидатом на пост мэра Таллинна на предстоящих муниципальных выборах, пишет rus.err.ee.
Новости
  • 15.07.25, 16:14
Пярнитс: перед выборами создается ненужная паника – рост НСО не был настолько ужасным
Результаты второго квартала Ülemiste Keskus показывают, что после мартовского спада продаж ситуация начала выправляться, и в нескольких товарных группах потребление вновь пошло вверх. При этом по оценке руководителя центра Гуйдо Пярнитса, предвыборная и во многом преувеличенная паника вокруг повышения налога с оборота напрасно передалась потребителям и негативно повлияла на покупательское поведение.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
2
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
3
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
4
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
5
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
6
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills

Последние новости

Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Новости
  • 31.08.25, 13:36
Финская биржевая компания с участием Baltic Workboats планирует приобрести норвежскую судоверфь
Новости
  • 31.08.25, 12:30
Монбланский тоннель закрывается на три месяца: ожидаются серьезные перебои в логистике
Mнения
  • 31.08.25, 11:32
Пиркко Саар: умный работодатель находит талант раньше, чем его заметят конкуренты
Памятка по привлечению практикантов
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Новости
  • 30.08.25, 14:01
Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Эльконд Либман.
Mнения
  • 30.08.25, 08:00
Денег у нас до дуры… но их нет
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
В прошлом году было закрыто несколько магазинов Superdry.
Новости
  • 25.08.25, 11:07
Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт
Самый известный бренд компании — Salamander
Как много кажется возможным, когда у тебя есть свои собственные деньги!
Mнения
  • 29.08.25, 06:00
Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025