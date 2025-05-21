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  • 21.05.25, 17:41

В Таллинне закрывается известная сеть кафе

Владелица сети кафе Viardo Наталья Александрова сообщила о решении закрыть оба своих заведения, которые расположены в Пирита и на улице Маяка, пишет Rus.Delfi.
Кафе Viardo закроют свои двери 29 мая.
  • Кафе Viardo закроют свои двери 29 мая.
  • Foto: Instagram
Кафе Viardo в Таллинне – это два заведения, самое известное из которых расположено в районе Пирита, недалеко от моря и монастыря Святой Бригитты.
Оба кафе проработают до 29 мая, а перед этим владельцы планируют устроить праздник в честь закрытия.
В комментариях представители заведения пояснили, что не планируют продолжать бизнес, но в помещении в Пирита появится новое кафе, которое будет печь макароны по рецепту Viardo.
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