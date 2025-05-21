Назад 21.05.25, 17:41 В Таллинне закрывается известная сеть кафе Владелица сети кафе Viardo Наталья Александрова сообщила о решении закрыть оба своих заведения, которые расположены в Пирита и на улице Маяка, пишет Rus.Delfi.

Кафе Viardo закроют свои двери 29 мая.

Foto: Instagram

Кафе Viardo в Таллинне – это два заведения, самое известное из которых расположено в районе Пирита, недалеко от моря и монастыря Святой Бригитты.

Оба кафе проработают до 29 мая, а перед этим владельцы планируют устроить праздник в честь закрытия.

В комментариях представители заведения пояснили, что не планируют продолжать бизнес, но в помещении в Пирита появится новое кафе, которое будет печь макароны по рецепту Viardo.