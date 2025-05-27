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  • 27.05.25, 14:06

Производитель саун нарастил оборот, но сейчас рынок США заставляет быть начеку

В прошлом году компании Ecosauna Project удалось увеличить оборот на 23%, но нынешний год вызывает у фирмы скорее чувство осторожности.
Американский рынок компенсировал производителю саун пассивную Европу, но будущее туманно.
  • Американский рынок компенсировал производителю саун пассивную Европу, но будущее туманно.
  • Foto: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees/scanpix
«В прогнозах на этот год мы немного более осторожны», – признал совладелец компании Ecosauna Project Вессо Тамме. По его словам, за этим чувством стоит прежде всего продолжающаяся пассивность европейского рынка и возросшая неопределенность на рынке США.
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