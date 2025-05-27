Производитель саун нарастил оборот, но сейчас рынок США заставляет быть начеку

Цены на нефть на мировом рынке достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как США и Китай решили приостановить торговую войну и снизили ранее установленные чрезмерные таможенные пошлины. Потенциальное ядерное соглашение между США и Ираном, впрочем, помогло немного скорректировать рост цен в четверг, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива компании Circle K Индрек Сасси.