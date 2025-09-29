Портал по планированию финансов MyFinancier прекращает работу

В выходные портал MyFinancier объявил о решении прекратить деятельность.
- Предназначенный для частных лиц инструмент для планирования финансов MyFinancier, возникший из опыта наведения порядка в семейных финансах семьи Мясак, вышел на рынок шесть лет назад. Полтора года назад должность генерального директора компании занял Альдо Мясак (слева).
- Foto: Liis Treimann
27 сентября на Facebook-странице веб-портала MyFinancier, предлагающего инструменты для планирования личных финансов, появилось сообщения: «К сожалению, мы должны сообщить, что приняли решение прекратить предоставление услуги с 30.10.2025».
