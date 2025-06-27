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  • 27.06.25, 13:09

Марис Лаури: мне предложили стать кандидатом в мэры Таллинна

Депутат Рийгикогу, реформистка Марис Лаури сообщила, что Партия реформ предложила ей стать кандидатом на пост мэра Таллинна, однако окончательного решения она пока не приняла, пишет rus.err.ee.
Марис Лаури в 2016 году.
  • Марис Лаури в 2016 году.
  • Foto: Raul Mee
«Да, мне предложили такую возможность, и я это обсудила, но как все в итоге решится, зависит, на самом деле, от однопартийцев», – сказала Лаури, добавив, что еще не приняла решения.
При этом Лаури подчеркнула, что исключает создание коалиции с Центристской партией.
На вопрос, почему вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, который выступил с критикой работы столичной коалиции, сам не может быть кандидатом в мэры, Лаури ответила, что он – страстный патриот Таллинна, и в этом есть свои плюсы и минусы: «Возможно, одной из его слабых сторон является то, что для некоторых людей он, может быть, казался слишком радикальным в своих взглядах. В определенных ситуациях это может быть положительным качеством, а в других – наоборот, отрицательным».

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