Марис Лаури: мне предложили стать кандидатом в мэры Таллинна

Депутат Рийгикогу, реформистка Марис Лаури сообщила, что Партия реформ предложила ей стать кандидатом на пост мэра Таллинна, однако окончательного решения она пока не приняла, пишет rus.err.ee.
- Марис Лаури в 2016 году.
- Foto: Raul Mee
«Да, мне предложили такую возможность, и я это обсудила, но как все в итоге решится, зависит, на самом деле, от однопартийцев», – сказала Лаури, добавив, что еще не приняла решения.
При этом Лаури подчеркнула, что исключает создание коалиции с Центристской партией.
На вопрос, почему вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, который выступил с критикой работы столичной коалиции, сам не может быть кандидатом в мэры, Лаури ответила, что он – страстный патриот Таллинна, и в этом есть свои плюсы и минусы: «Возможно, одной из его слабых сторон является то, что для некоторых людей он, может быть, казался слишком радикальным в своих взглядах. В определенных ситуациях это может быть положительным качеством, а в других – наоборот, отрицательным».
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В то время как Партия реформ хочет «чего-то другого» в правящей коалиции Таллинна, коалиционные партнеры уже готовятся к вотуму недоверия.
Предприниматель Урмас Сыырумаа подтвердил ERR
, что в среду вечером Партия реформ предложила ему занять пост мэра Таллинна при участии тех же коалиционных партнёров, что сейчас находятся у власти в столице. В пятницу после обеда Партия реформ официально назовёт своего кандидата на пост мэра.
Кылварт: мы не заинтересованы в коалиции
По мнению мэра Таллинна Евгения Осиновского, Партия реформ приняла решение развалить нынешнюю коалицию в Таллинне и вернуть к власти в столице Центристскую партию во главе с Михаилом Кылвартом, пишет rus.err.ee.
Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере направил от имени партии письмо партнерам по столичной коалиции – в нем он выразил недоверие к продолжению работы Евгения Осиновского на позиции мэра Таллинна.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.