Назад 27.06.25, 13:09 Марис Лаури: мне предложили стать кандидатом в мэры Таллинна Депутат Рийгикогу, реформистка Марис Лаури сообщила, что Партия реформ предложила ей стать кандидатом на пост мэра Таллинна, однако окончательного решения она пока не приняла, пишет rus.err.ee.

Марис Лаури в 2016 году.

Foto: Raul Mee

«Да, мне предложили такую возможность, и я это обсудила, но как все в итоге решится, зависит, на самом деле, от однопартийцев», – сказала Лаури, добавив, что еще не приняла решения.

При этом Лаури подчеркнула, что исключает создание коалиции с Центристской партией.

На вопрос, почему вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, который выступил с критикой работы столичной коалиции, сам не может быть кандидатом в мэры, Лаури ответила, что он – страстный патриот Таллинна, и в этом есть свои плюсы и минусы: «Возможно, одной из его слабых сторон является то, что для некоторых людей он, может быть, казался слишком радикальным в своих взглядах. В определенных ситуациях это может быть положительным качеством, а в других – наоборот, отрицательным».