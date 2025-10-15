В августе дефицит госбюджета Эстонии достиг 0,8% ВВП

К концу августа дефицит государственного бюджета Эстонии на текущий год достиг 342 млн евро, или 0,8% ВВП, передает rus.err.ee.
В Министерстве финансов отметили, что дефицит оказался на 207 млн евро меньше, чем по состоянию на тот же месяц 2024 года, что связано с увеличенными поступлениями в бюджет подоходного налога с юридических лиц.
Дефицит бюджета центрального правительства достиг 381 млн евро, а фондов социального страхования – 35 млн евро.
Бюджет Кассы по безработицы по положению на конец августа был в профиците на 14 млн евро, а бюджеты местных самоуправлений – в профиците на 74 млн евро.
