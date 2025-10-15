Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%292,76
  • OMX Riga−0,23%908,75
  • OMX Tallinn−0,38%1 908,81
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,95
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,14%9 439,23
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,75
  • OMX Baltic−0,23%292,76
  • OMX Riga−0,23%908,75
  • OMX Tallinn−0,38%1 908,81
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,95
  • S&P 500−0,16%6 644,31
  • DOW 300,44%46 270,46
  • Nasdaq −0,76%22 521,7
  • FTSE 100−0,14%9 439,23
  • Nikkei 2251,76%47 672,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,75
  • 15.10.25, 09:49

В августе дефицит госбюджета Эстонии достиг 0,8% ВВП

К концу августа дефицит государственного бюджета Эстонии на текущий год достиг 342 млн евро, или 0,8% ВВП, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
В Министерстве финансов отметили, что дефицит оказался на 207 млн евро меньше, чем по состоянию на тот же месяц 2024 года, что связано с увеличенными поступлениями в бюджет подоходного налога с юридических лиц.
Дефицит бюджета центрального правительства достиг 381 млн евро, а фондов социального страхования – 35 млн евро.
Бюджет Кассы по безработицы по положению на конец августа был в профиците на 14 млн евро, а бюджеты местных самоуправлений – в профиците на 74 млн евро.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.10.25, 14:48
Министр: не может быть так, что экономика разрушена, а безработица не растет
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Новости
  • 13.10.25, 12:47
Налоговые поступления выросли на миллиард евро
Налоговые поступления за восемь месяцев этого года выросли на миллиард евро, главным образом благодаря изменениям в налоговой системе и росту фонда заработной платы.
Mнения
  • 07.10.25, 08:45
Кому инфляция – мать родна
Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 10.10.25, 13:37
Сенат США одобрил предоставление финансовой помощи странам Балтии
В четверг Сенат США одобрил законопроект о расходах на оборону, который включает финансирование Балтийской инициативы безопасности (BSI), передает rus.err.ee со ссылкой на Kyiv Post.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
4
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
5
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
6
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»

Последние новости

Новости
  • 15.10.25, 10:57
Небольшой поселок привлекает новых жителей крупными планами застройки
Новости
  • 15.10.25, 09:49
В августе дефицит госбюджета Эстонии достиг 0,8% ВВП
Биржа
  • 15.10.25, 08:47
Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
Новости
  • 15.10.25, 06:00
Глава технологической компании призывает стартапы к действию: «Большие деньги расхолаживают»
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Биржа
  • 14.10.25, 18:59
Фининспекция сделала предписание Inbank Finance
Новости
  • 14.10.25, 17:38
Swedbank не рассматривает пособия как доход
Новости
  • 14.10.25, 16:52
Впереди – Марс. SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск Starship

Сейчас в фокусе

Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Дмитрий Роотси на скамье подсудимых в Эстонии. В России ему принадлежит компания, в партнерах у которой не только российский Минпромторг, но и оборонное предприятие, производящее подводные лодки.
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Инвестор Трийн Хертманн на конференции Äriplaan 2025.
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
Желающие все еще могут приобрести себе что-то из интерьера и оборудования заведения.
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
По словам мэра Нарвы Катри Райк, нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих – ибо за это время произошло очень много событий.
Новости
  • 14.10.25, 07:00
Катри Райк: треть горожан чувствует себя людьми второго сорта. Они грустят и злятся
Таможенная собака Пяхкель обнюхивает посылки в сортировочном центре Omniva.
Новости
  • 14.10.25, 08:35
В Европе хотят ограничить мегабум китайских посылок. «Это уже создало серьезные проблемы»
На лесопилке Stora Enso в Имавере пройдут сокращения.
Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025